Decizie surprinzătoare după aurul de la Milano Cortina: Alysa Liu nu va concura în sezonul 2026-2027

Liu și-a anunțat decizia pe rețelele sociale, explicând că are nevoie de o perioadă în care să își dezvolte patinajul fără presiunea competițiilor, relatează publicația The Guardian.

Americanca a transmis că vrea să își provoace limitele în moduri noi și să acorde mai mult spațiu componentei artistice, astfel încât evoluția sportivă să reflecte și maturizarea ei personală.

În perioada de pauză, Liu va continua să lucreze cu antrenorii săi de lungă durată, Phillip DiGuglielmo și Massimo Scali, în zona San Francisco Bay Area. Pregătirea va viza toate elementele programelor sale, inclusiv săriturile, piruetele și expresivitatea artistică.

Sportiva a explicat pentru NBC Sports că își dorește să folosească această perioadă pentru a progresa fără presiunea calendarului competițional și că va reveni după ce va considera că procesul de dezvoltare este încheiat.

O carieră cu retrageri și reveniri spectaculoase

Decizia reprezintă un nou episod atipic într-o carieră începută extrem de devreme.

Alysa Liu a devenit cea mai tânără campioană națională a Statelor Unite la feminin, la doar 13 ani. Ascensiunea rapidă a venit însă cu un volum uriaș de antrenamente și expunere publică, iar sportiva a ajuns să își piardă entuziasmul pentru patinaj.

S-a retras la 16 ani, la câteva luni după ce ocupase locul al șaselea la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022. Ulterior, Liu a povestit că ajunsese să deteste aproape tot ceea ce ținea de viața competițională.

A urmat cursurile UCLA, unde a studiat psihologia, și a petrecut timp departe de patinoar, inclusiv într-o excursie în Himalaya. Dorința de a patina a reapărut treptat, iar Liu a revenit pe gheață inițial în ședințe publice, înainte de a decide să reintre în circuit.

Revenirea care a adus aur mondial și olimpic

Revenirea s-a transformat într-un succes major. În 2025, Liu a devenit campioană mondială, fiind prima americancă ce câștiga titlul feminin după Kimmie Meissner, în 2006.

În februarie 2026, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina, Liu a urcat de pe locul al treilea după programul scurt și a câștigat titlul olimpic la individual feminin, cu șapte sărituri triple executate fără greșeală în programul liber.

A devenit astfel prima americancă învingătoare în proba feminină de la Sarah Hughes, campioană olimpică în 2002. Liu a cucerit aurul și în concursul olimpic pe echipe.

După Jocuri, sportiva a beneficiat de o expunere uriașă: aproximativ 5.000 de persoane au participat la o celebrare organizată în Oakland, iar primarul orașului i-a oferit cheia orașului. Liu s-a retras ulterior de la Campionatele Mondiale din martie, a participat la turneul Stars on Ice și a fost prezentă la evenimente de modă precum Paris Fashion Week și Met Gala.

Americanca urma să concureze la Skate America, programat între 13 și 15 noiembrie, la Everett, în statul Washington, însă competiția nu va mai face parte din programul său.

Liu spune că a analizat atât starea fizică, cât și cea emoțională înainte de a lua decizia și că pauza este, în acest moment, cea mai potrivită opțiune. Planul său rămâne revenirea în sezonul 2027-2028.