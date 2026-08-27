România se oprește în sferturile de finală la Campionatul Mondial U17 de volei masculin

România a rezistat cel mai bine în setul al treilea, când s-a apropiat la doar câteva puncte de adversari, însă francezii au gestionat finalul și au închis partida după o oră și 19 minute de joc.

Franța a dominat în atac

Diferența s-a făcut în special la atac, unde Franța a reușit 47 de puncte, față de 34 ale României. Francezii au fost superiori și la blocaj (8-6) și la serviciu (4-3).

Cel mai bun jucător al partidei a fost Bonnard, autor a 24 de puncte pentru Franța. El a fost secondat de Ebagne Yon (14 puncte) și Sognon (12).

Cei mai buni marcatori ai României

Pentru România, cei mai eficienți jucători au fost:

Alex Apostu – 8 puncte;

Matei Mihăilă – 6 puncte din atac;

Tudor Calciu – 7 puncte (inclusiv două blocaje și un serviciu câștigător);

Luca Onuțe – 7 puncte;

Tudor Șuteu – 6 puncte.

Au mai evoluat Iustin Egor, David Onuțe, Matei Sava, Valeriu Verciuc (libero), Tudor Bălău și Ayan Cosma.

Chiar dacă a ratat calificarea în semifinale, generația U17 a României încheie turneul din Qatar între cele mai bune opt echipe ale lumii, una dintre cele mai importante performanțe obținute de voleiul juvenil românesc la nivel mondial.