Transilvania Motor Ring devine capitala driftului în weekend. Liderul clasei Pro are doar 17 ani

Etapa a patra a sezonului RoDrift se desfășoară sâmbătă și duminică pe circuitul din județul Mureș. Este a doua etapă a campionatului la Transilvania Motor Ring în acest sezon, după etapa nocturnă organizată în luna iulie. De această dată, atât calificările, cât și duelurile directe vor avea loc pe timpul zilei.

Miza principală este lupta pentru titlul clasei Pro, unde clasamentul este condus de Cristian Tauru. La numai 17 ani, pilotul român a acumulat 275 de puncte și poate face în Mureș un pas important spre titlul de campion.

Pe poziția secundă se află bulgarul Iskren Iliev, cu 247 de puncte, în timp ce Andrei Cristea ocupă locul al treilea, cu 231 de puncte. Astfel, numai 44 de puncte îi despart pe primii trei clasați.

Un rezultat bun în acest weekend poate crea un avantaj important înaintea finalei sezonului, programată la București în perioada 3-4 octombrie. În același timp, o eliminare în fazele timpurii ale competiției poate răsturna ierarhia înaintea ultimei etape.

69 de piloți, inclusiv un austriac aflat la debut în RoDrift

În total, 69 de concurenți vor lua startul la clasele Pro, Semi Pro, Street Open și Kids. Pe lângă piloții români, sunt așteptați participanți din mai multe țări din Europa de Est.

Etapa marchează și o premieră: austriacul Cristopher Bohm va participa pentru prima dată la o competiție RoDrift.

Weekendul dedicat driftului începe însă înainte ca mașinile să intre pe circuit. Vineri, 28 august, de la ora 19:00, la Shopping City Târgu Mureș este programată prezentarea oficială a piloților, urmată de o sesiune Meet & Greet cu publicul.

Calificări sâmbătă, câștigătorii vor fi stabiliți duminică

Sâmbătă, acțiunea se mută pe Transilvania Motor Ring, unde concurenții vor participa la sesiuni de antrenamente și calificări. Programul continuă cu battle-urile care vor stabili piloții calificați în fazele următoare ale fiecărei clase.

Duminică vor avea loc confruntările decisive, urmând să fie stabiliți câștigătorii etapei și punctele cu care concurenții vor pleca din Mureș înaintea finalei de la București.

Organizatorii vor amenaja pentru spectatori zone de food court și spații dedicate activităților din afara pistei. Biletele pentru etapa de la Transilvania Motor Ring sunt disponibile prin platforma oficială RoDrift.