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CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc începe aventura în Champions League la tenis de masă

Echipa de tenis de masă CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc revine în elita europeană și începe sezonul internațional în ETTU Champions League 2026-2027, principala competiție europeană intercluburi la tenis de masă.
Petre Apostol
27 aug. 2026, 11:46, Sport
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Formația din Odorheiu Secuiesc se deplasează joi în Franța, la Lille, unde are loc primul turneu al competiției masculine. Meciurile sunt programate de vineri până duminică. La startul Champions League se află cele mai bune 24 de echipe de club din Europa.

Primele opt formații ale ierarhiei sunt calificate direct în faza următoare și nu participă la primul tur. Celelalte 16 echipe au fost împărțite în patru grupe de câte patru, iar primele două clasate din fiecare grupă obțin calificarea mai departe, în faza optimilor de finală.

CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc a fost repartizată în Grupa 2, unde le va întâlni pe Roskilde din Danemarca, El Nino Praga din Cehia și Olot din Spania.

Pentru turneul din Franța, echipa română deplasează un lot format din Sebastian Loso, Tamás Szabolcs, Simó Éliás Máté și György Szilárd.

Pentru formația din Odorheiu Secuiesc este al nouălea sezon în cupele europene și al patrulea sezon în Champions League. Obiectivul anunțat de club este calificarea între cele mai bune 16 echipe ale Europei.

CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc este singura echipă care reprezintă România în această ediție a Champions League.

La întrecerea din Franța participă și echipa germană 1. FC Saarbrücken TT, la care evoluează liderul României din clasamentul mondial, Eduard Ionescu, dar și tânăra speranță a țării noastre, Robert Podar, campion național U19.

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