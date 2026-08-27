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Champions League 2026/27. Urnele pentru tragerea la sorți, stabilite. Trei români implicați în faza ligii

UEFA a stabilit componența celor patru urne pentru tragerea la sorți a fazei ligii din Champions League, ediția 2026/27, după ultimele meciuri din preliminarii, disputate miercuri seară. Tragerea la sorți este programată joi seară, de la ora 19:00, trei români fiind implicați în faza ligii.
Champions League 2026/27. Urnele pentru tragerea la sorți, stabilite. Trei români implicați în faza ligii
sursă foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
27 aug. 2026, 09:28, Sport
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Fotbalul românesc va avea trei reprezentanți în ediția 2026/27 a Champions League.

Răzvan Marin va evolua pentru AEK Atena, formație care a obținut calificarea în faza ligii după play-off, în timp ce Dennis Man va reprezenta PSV Eindhoven.

România mai este reprezentată de Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano. Fostul internațional român a câștigat Champions League ca jucător al lui Inter, în 2010, iar acum se află la a doua încercare să câștige trofeul din postura de antrenor al nerazzurrilor.

Chivu vine după un prim sezon extraordinar pe banca lui Inter, reușind dubla în Italia. Formația milaneză, însă, s-a oprit în play-off-ul Ligii Campionilor în sezonul trecut, fiind eliminată de echipa norvegiană Bodø/Glimt.

Urnele pentru tragerea la sorți a Champions League 2026/27

Urna 1: PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid

Urna 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting Lisabona, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV

Urna 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Șahtior Donețk, Galatasaray

Urna 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atena, LASK Linz, Como, Lens, Viking, Sabah

Fiecare echipă va disputa opt meciuri în faza ligii, câte două împotriva unor adversari din fiecare urnă, cu patru partide pe teren propriu și patru în deplasare. Primele opt clasate merg direct în optimi, în timp ce formațiile de pe locurile 9-24 vor juca barajul pentru calificarea în optimi.

Paris Saint-Germain este deținătoarea trofeului, care va încerca să-și apere coroana după titluri consecutive.

Formația pregătită de Luis Enrique s-a impus în finala ediției trecute, disputată la Budapesta, contra Arsenal, scor 1-1 (4-3 d.l.d.).

Play-off-ul pentru optimi este programat pe 16/17 și 23/24 februarie 2027, optimile pe 9/10 și 16/17 martie, sferturile pe 6/7 și 13/14 aprilie, iar semifinalele pe 27/28 aprilie și 4/5 mai.

Finala Champions League 2026/27 va avea loc pe 5 iunie 2027, la Madrid.

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