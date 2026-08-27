Jonah Herscu debutează pe banca României. Tricolorii încep drumul spre EuroBasket 2029

În vârstă de 34 de ani, Jonah Herscu vine la echipa națională după o experiență de 17 sezoane în baschetul profesionist american, cu activitate în NBA, NBA G League și WNBA. Herscu este și antrenor secund la Chicago Bulls, în NBA.

Numirea sa reprezintă începutul unui proiect pe termen lung. Herscu a explicat că obiectivul nu este doar obținerea unor rezultate imediate, ci construirea unor obiceiuri profesioniste care să producă beneficii pentru baschetul românesc pe termen lung.

Herscu are și o legătură personală cu România, tatăl său fiind născut la București.

Danemarca, primul obstacol

Partida cu Danemarca este programată la Farum Arena, de la ora 19:30. Miza este una importantă, câștigătoarea grupei urmând să obțină calificarea directă în preliminariile EuroBasket 2029.

România va avea parte de un adversar incomod încă din primul meci. Danemarca a încheiat fără victorie campania din preliminariile europene ale Cupei Mondiale 2027, dar îl are din nou în lot pe Iffe Lundberg, unul dintre cei mai importanți baschetbaliști danezi.

Lundberg, revenit la națională după o pauză de peste un an, a avut o medie de 17,8 puncte, 5,6 recuperări și 5,4 pase decisive în precalificările pentru EuroBasket 2025 și reprezintă principala amenințare pentru defensiva României.

De partea cealaltă, Daron Russell, americanul naturalizat anul trecut, este unul dintre liderii României. Fundașul campion cu U-BT Cluj s-a transferat în această vară la Anadolu Efes Istanbul și va juca în Euroligă.

Bulgaria, favorita grupei

Din Grupa D mai face parte Bulgaria, formația cea mai bine clasată din ierarhia mondială a grupei. Bulgaria ocupă locul 55 mondial (28 în Europa), în vreme ce Danemarca se află pe locul 59 (29). România este pe locul 62 în lume și 31 la nivel continental.

Bulgarii au câștigat Grupa B în primul tur al precalificărilor și l-au adăugat între timp pe Umoja Gibson în lot, fundaș care evoluează la FC Barcelona și care este eligibil ca jucător naturalizat.

România va întâlni Bulgaria duminică, 30 august, la Tulcea, în Danubius Arena.

O singură echipă merge direct în preliminariile EuroBasket

Cele trei formații vor disputa meciuri în sistem campionat, în trei ferestre: august 2026, noiembrie 2026 și februarie 2027.

La final, câștigătoarea Grupei D se califică direct în preliminariile FIBA EuroBasket 2029. Echipele clasate pe locurile doi și trei vor mai avea o șansă în turul al treilea al precalificărilor.

Lotul României: Tudor Șomăcescu, Lucas Tohătan, Daron Russell, Dragoș Diculescu, Nandor Kuti, Dragoș Lungu, Bogdan Nicolescu, Ștefan Grasu, Luca Colceag, Emi Cățe, Rareș Uță, Mihai Măciucă.