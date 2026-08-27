Universitatea Craiova joacă meci decisiv pentru calificarea în faza ligii din UEFA Europa League

Universitatea Craiova vine la Erevan după o victorie convingătoare în campionat, 3-1 cu FC Voluntari. Antrenorul Filipe Coelho s-a arătat optimist înaintea returului și consideră că echipa are șansa de a obține calificarea.

„Ambiția face parte din ADN-ul nostru. Avem o șansă să facem istorie. Este un lucru pe care ni-l dorim foarte mult și chiar cred că putem realiza asta”, a spus antrenorul campioanei României, miercuri seară, la conferința premergătoare partidei de la Erevan.

Tehnicianul portughez nu consideră că există o favorită clară. „Va fi un meci echilibrat, iar detaliile, concentrarea și mentalitatea vor face diferența”, a completat Coelho.

Situația lotului reprezintă o problemă pentru Coelho. Adrian Rus s-a accidentat și va lipsi aproximativ o lună. De asemenea, Elisor și portarul Isenko au probleme medicale.

Ararat-Armenia, foarte puternică pe teren propriu

Misiunea oltenilor este complicată și de forma adversarei pe propriul stadion. Ararat-Armenia a câștigat toate cele trei meciuri europene disputate acasă în actualul sezon, marcând de fiecare dată câte două goluri. Mai mult, formația pregătită de Manuel Tulipa este neînvinsă în ultimele șapte partide oficiale disputate pe teren propriu.

Armenii au început sezonul european în preliminariile Ligii Campionilor. Au trecut de FC Riga și Shamrock Rovers, înainte de a fi eliminați dramatic de Celje în turul al treilea, după ce au primit golurile decisive în minutele 83 și 85.

Craiova a avut un traseu similar. A început în preliminariile Champions League, unde a eliminat-o pe Vitebsk, dar a fost oprită de Levski Sofia. Ajunsă în Europa League, echipa lui Coelho a trecut de KuPS Kuopio și a ajuns în play-off.

Dacă se califică în Europa League, Universitatea Craiova va fi repartizată în urna a patra la tragerea la sorți pentru faza ligii din Europa League. În noul format, 36 de echipe participă în această fază, fiecare urmând să dispute opt partide.

În urnele superioare se regăsesc nume precum Juventus, Benfica, AC Milan, Bayer Leverkusen, Lyon, Olympiacos, Real Sociedad sau Marseille, ceea ce ar putea aduce la Craiova adversari de prim rang.

Tragerea la sorți este programată vineri, 28 august, de la ora 14:00.