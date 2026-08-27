Muchova și Mensik, campioni la US Open în proba de dublu mixt, după un turneu cu perechi de gală

Muchova și Mensik au reprezentat una dintre surprizele competiției, mai ales că cei doi nu aveau experiență comună în proba de dublu mixt. În primul tur, au trecut de campionii de Grand Slam Kristina Mladenovic și Marcelo Arevalo, iar în semifinale au salvat două mingi de meci în fața perechii Mirra Andreeva/Andrey Rublev.

Finala a fost însă doar ultima parte a unui turneu construit special în jurul marilor vedete ale tenisului. Ediția din 2026 a avut un format modificat, cu 16 perechi, seturi până la patru game-uri, sistem fără avantaj și un super-tiebreak de 10 puncte în locul celui de-al treilea set. Miza financiară a fost, de asemenea, una neobișnuit de mare pentru această probă: 1 milion de dolari pentru echipa campioană.

Printre cele mai spectaculoase echipe s-au numărat Aryna Sabalenka și Novak Djokovic, principalii favoriți ai tabloului, dar și Serena Williams și Carlos Alcaraz, perechea care a generat probabil cel mai mare interes în jurul competiției. Williams a revenit astfel în competiție la US Open, după ultima apariție în 2022.

Serena și Alcaraz au trecut de primul tur, dar au fost eliminați în sferturi de Bencic și Cobolli, scor 5-4 (4), 4-1.

Nici perechea Sabalenka/Djokovic nu a avut succes. Cei doi au fost eliminați surprinzător încă din primul tur de Henry Patten și Katerina Siniakova.

De asemenea, cuplul din viața reală Elina Svitolina/Gaël Monfils a fost una dintre poveștile turneului. Cei doi au ajuns până în semifinală, după ce au eliminat perechea de specialiști la dublu Katerina Siniakova și Henry Patten.