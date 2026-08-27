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Mbappé intră în Top 25 marcatori la Real Madrid: Golurile contează doar dacă ajută echipa să câștige

Kylian Mbappé a intrat în Top 25 al celor mai buni marcatori din istoria lui Real Madrid după hat-trick-ul reușit miercuri noapte în victoria cu 4-1 împotriva lui Real Sociedad, dar atacantul francez spune că performanța individuală are valoare doar în măsura în care contribuie la succesul echipei.
Mbappé intră în Top 25 marcatori la Real Madrid: Golurile contează doar dacă ajută echipa să câștige
sursă foto: Marti Segura Ramoneda/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
27 aug. 2026, 07:30, Sport
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„Cel mai important este că am câștigat și că echipa a reacționat după prima jumătate. Golurile mă bucură, dar ele au valoare doar dacă ajută echipa să câștige”, a spus Mbappé la finalul partidei.

Cele trei reușite din partida cu Real Sociedad, în minutele 40, 60 și 80, l-au dus pe Mbappé la 89 de goluri pentru Real Madrid. El a intrat astfel în Top 25 marcatori din istoria clubului, după ce l-a depășit pe fostul internațional spaniol Luis Regueiro.

În clasamentul all-time, Cristiano Ronaldo rămâne detașat pe primul loc, cu 450 de goluri, urmat de Karim Benzema (354), în timp ce Mbappé continuă să urce rapid după doar două sezoane la Madrid.

Ritmul francezului este unul remarcabil. În primul său sezon la Real Madrid, Mbappé a marcat 44 de goluri în toate competițiile, record pentru un debutant al clubului, dintre care 31 în La Liga.

Hat-trick-ul cu Real Sociedad are și o altă semnificație. Mbappé a ajuns la 10 goluri împotriva formației basce, din numai 24 de șuturi, ceea ce îi oferă o eficiență de aproximativ 42% în confruntările directe. Francezul are mai multe goluri doar împotriva Barcelonei, în fața căreia a înscris de 12 ori.

Pentru Mbappé, partida a reprezentat și primul său hat-trick în La Liga din mai 2025.

Lăudat de Mourinho

Antrenorul José Mourinho a subliniat, la rândul său, importanța prestației francezului.

„Lumea va vorbi despre cele trei goluri, dar mie mi-a plăcut și munca lui fără minge, pressingul și felul în care a participat la construcția jocului. A făcut un meci foarte bun pentru echipă”, a declarat tehnicianul portughez.

Meciul a confirmat și colaborarea dintre vedetele ofensive ale lui Real Madrid. Jude Bellingham a oferit două pase decisive, una pentru Mbappé și una pentru Vinícius, fiind pentru prima dată când englezul îi servește pe cei doi atacanți în aceeași partidă. În întreg sezonul precedent de La Liga, Bellingham reușise doar patru assist-uri.

Mourinho, revenire perfectă pe Bernabéu

Victoria a avut o semnificație aparte și pentru José Mourinho. Portughezul a revenit pe banca tehnică a lui Real Madrid pe Santiago Bernabéu după o pauză de 4.835 de zile, iar succesul cu Real Sociedad i-a prelungit seria la 11 meciuri consecutive fără înfrângere pe Bernabéu ca antrenor al madrilenilor. Ultimul meci în care Mourinho nu a câștigat acasă cu Real Madrid a fost remiza 1-1 cu Manchester United, în Liga Campionilor, în februarie 2013.

După două etape, Real Madrid este liderul clasamentului din La Liga, momentan, cu două victorii din două meciuri și un total de șase puncte, înaintea Sevillei și lui Betis la golaveraj. Totodată, echipa și-a extins seria de invincibilitate în campionat la 10 meciuri consecutive, începută la finalul sezonului trecut.

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