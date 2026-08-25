José Mourinho, înaintea revenirii pe Bernabéu la Real Madrid: Nu vreau să fiu primit într-un mod special

„Nu vreau să fiu primit într-un mod special. Vreau ca echipa să fie primită cu pasiune”, a declarat José Mourinho, marți, la conferință de presă, întrebat despre atmosfera pe care o așteaptă la revenirea pe Bernabéu.

„Eu nu sunt important, echipa este importantă”, a spus tehnicianul, care miercuri se va afla în fața primul meci oficial pe stadionul madrilen după revenirea ca antrenor al formației.

Acesta speră ca formația să transmită o imagine diferită față de finalul sezonului trecut.

„Sunt capabil să-mi controlez emoțiile și să joc normal un meci care nu este normal, pentru că trebuie să câștigăm cele trei puncte. Mi-ar plăcea ca echipa să simtă ceva diferit față de ceea ce a simțit sezonul trecut. Suntem împreună”, a declarat Mourinho.

Pentru el, partida cu Real Sociedad este doar una dintre cele 19 de pe teren propriu, iar obiectivul rămâne clar: victoria.

„Este primul meci acasă, dar este unul dintre cele 19. Fiecare punct este important. Obiectivul este să câștigăm, respectând o echipă care merită respectată”, a declarat tehnicianul portughez.

Mourinho spune că este mai calm

Portughezul a fost întrebat și despre schimbarea sa de comportament, după ce în ultimii ani a fost deseori implicat în conflicte și controverse.

„De câțiva ani mă simt mai liniștit, cu mai mult control asupra emoțiilor mele. La acest nivel, da. Dar încă nu știu să gestionez situațiile dificile și frustrările care vor apărea”, a spus Mourinho.

Într-o formulare caracteristică, portughezul a glumit că jucătorii săi îl ajută să-și țină sub control latura mai vulcanică: „Ei mă protejează de partea mea întunecată de personalitate”.

Mourinho, despre situația lui Vinicius

Unul dintre principalele subiecte abordate de Mourinho a fost situația lui Vinicius, despre care antrenorul lui Real Madrid consideră că este provocat în mod repetat de adversari.

„Am simțit în meciurile amicale și chiar în afara Spaniei că există o diferență evidentă în ceea ce privește modul în care adversarii simt că pot acționa împotriva lui Vini. Dacă simt că pot, o fac. Este ca în cazul copiilor mici: merg până acolo unde le permiți”, a explicat Mourinho.

Portughezul consideră că Vinicius trebuie să-și controleze mai bine reacțiile la provocările venite din tribune, însă spune că situația se schimbă atunci când este vorba despre faulturi sau agresiuni.

„Dacă pot să-l lovesc pe Vini cu vorbe sau fizic, dacă primesc cartonașul galben abia după 10 faulturi, dacă pot ajunge aproape la agresiune… este un mod de a aborda lucrurile care nu-mi place”, a spus Mourinho.

Antrenorul madrilenilor i-a cerut brazilianului mai mult control emoțional, dar a subliniat că arbitrii au obligația să protejeze jucătorii.

„Vreau ca Vini să aibă mai mult control emoțional, dar dacă trei minute mai târziu are parte de o agresiune… este eliminare. (…) Relația lui cu publicul advers este ceva ce poate îmbunătăți. Insultele obișnuite ale suporterilor pot fi controlate. Dar faulturile și penalty-urile sunt treaba arbitrului. Arbitrul trebuie să-i protejeze pe toți jucătorii și jocul”, a afirmat Mourinho.

Consideră lotul închis

Antrenorul consideră lotul închis, chiar dacă perioada de mercato rămâne deschisă, și a transmis că își dorește să-i aibă în continuare împreună pe Kylian Mbappé, Vinicius și Jude Bellingham.

„Vreau să-i am pe toți trei. Ceea ce au pozitiv compensează ceea ce poate să nu fie perfect din punct de vedere tactic. Aici pot să ajut eu”, a explicat portughezul.

Mourinho a oferit și o actualizare despre Aurélien Tchouaméni, care nu este pregătit să revină.

„A suferit mult la Mondial. (…) Am decis să nu înceapă sezonul suferind. Poate să-l termine suferind, dar nu să-l înceapă așa. Așteptăm o săptămână, două, cât va fi nevoie, până când va reveni la 100%”, a spus el.

Partida dintre Real Madrid și Real Sociedad este programată miercuri, de la ora 22:00, contând pentru etapa a doua din La Liga.