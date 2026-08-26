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Serena și Venus Williams vor juca împreună la dublu la US Open

Serena și Venus Williams vor face din nou echipă la US Open. Surorile vor juca dublu la turneu, după ce au primit miercuri un wild card în evenimentul pe care l-au câștigat de două ori.
Serena și Venus Williams vor juca împreună la dublu la US Open
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
26 aug. 2026, 17:52, Sport
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Serena Williams s-a întors la tenis în această vară, după o absență de patru ani, iar surorile urmau să joace la Wimbledon înainte ca Serena să fie nevoită să se retragă după ce s-a accidentat la genunchi în înfrângerea la simplu. Au jucat la Cincinnati Open, pierzând în prima rundă, relatează AP.

Surorile Williams au câștigat titlurile de dublu de la US Open în 1999 și 2009 și au un palmares de 27 de victorii și 7 înfrângeri în cele nouă apariții. Ultima dată au jucat în 2022, pierzând meciul în ceea ce se aștepta a fi ultimul meci al Serenei, la Flushing Meadows.

Serena, în vârstă de 44 de ani, a jucat marți cu Carlos Alcaraz la dublu mixt , câștigând un meci înainte de a pierde în sferturile de finală. Venus, în vârstă de 46 de ani, este înscrisă în proba de simplu feminin .

Surorile Williams au făcut echipă pentru a câștiga 14 titluri de Grand Slam la dublu, împreună cu medalii de aur olimpice în 2000, 2008, 2012. Au împărțit locul 1 în clasamentul feminin la dublu timp de opt săptămâni.

 

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