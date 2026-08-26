Universitatea Cluj a transferat un român de la Hellas Verona. Are 19 ani și a jucat la naționala U21

Universitatea Cluj a anunțat miercuri că a ajuns la un acord cu Hellas Verona pentru transferul lui Luca Szimionaș, care a semnat la Cluj un contract pe patru ani.

Fotbalistul născut în 3 septembrie 2006 a făcut primii pași în fotbal la Ripensia Timișoara, unde a fost remarcat de cei de la Hellas Verona.

A ajuns în 2022 la formația italiană și a jucat pentru echipa U17, U18 și echipa Primavera, pentru aceasta din urmă evoluând în 97 de meciuri în ultimele trei sezoane, timp în care a înscris cinci goluri și a mai contribuit cu trei pase decisive.

El a făcut parte din lotul formației de seniori la partidele de Serie A cu Sassuolo și AS Roma, dar și în jocul de Coppa Italia împotriva Veneziei.

Tânărul jucător s-a făcut remarcat și la nivelul naționalelor de juniori ale României. El a jucat pentru reprezentativele U16, U17, U18 și U19. Progresul său constant l-a propulsat în reprezentativa U21, pentru care a evoluat deja în șase meciuri.

Universitatea Cluj ocupă în prezent locul 8 în clasamentul Superligii.