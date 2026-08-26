FRF a anunțat că nu îl susține pe Gianni Infantino la viitoarele alegeri FIFA. Burleanu: „Fotbalul internațional trece printr-o criză fără precedent”

Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței Comitetului Executiv al FRF din 26 august.

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor legate de modul în care conducerea FIFA a gestionat planul FFE, pe care FRF îl consideră lipsit de transparență și de un dialog instituțional adecvat cu federațiile naționale și membrii Consiliului FIFA.

Federația Română de Fotbal a anunțat că susține integral poziția exprimată de UEFA pe 10 august și că s-a opus inițiativei FIFA privind planul FFE, așa cum a făcut și în trecut în cazul unei propuneri care implica SoftBank.

„Conducerea FRF consideră că întregul proces și modul în care a fost gestionat acest proiect au ignorat complet un cadru instituțional adecvat și transparent pentru dialogul cu asociațiile naționale și membrii Consiliului FIFA”, a transmis FRF.

Potrivit FRF, transformarea unei competiții importante într-un produs destinat fondurilor de investiții ar reprezenta „o schimbare periculoasă” a modelului de organizare a fotbalului. Federația susține că vânzarea parțială sau integrală a Cupei Mondiale către un fond de investiții ar intra în conflict cu misiunea FIFA de a proteja dezvoltarea fotbalului.

FRF: Gianni Infantino a pierdut încrederea membrilor afiliați

FRF mai arată că FIFA dispune de o situație financiară solidă și de rezerve importante, motiv pentru care nu consideră justificată o schimbare a modelului de guvernanță în favoarea unui fond de investiții.

Subiectul susținerii lui Gianni Infantino pentru un nou mandat fusese discutat și în ședința Comitetului Executiv al FRF din 29 iulie, însă atunci o decizie a fost amânată până la obținerea unor clarificări și garanții suplimentare.

În ședința de miercuri a fost adoptată propunerea de a nu îi acorda sprijinul pentru un nou mandat.

Federația consideră că Infantino „a pierdut încrederea membrilor afiliați” și că fotbalul internațional are nevoie de o conducere capabilă să genereze consens și unitate.

Răzvan Burleanu: „Ne-am pierdut încrederea în Gianni Infantino”

„Fotbalul internațional trece printr-o criză fără precedent din cauza problemelor de bună guvernanță. De-a lungul timpului, în momentele de criză, FRF și-a asumat permanent o poziție puternică, fără echivoc”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Președintele FRF a subliniat că federația l-a susținut inițial pe Gianni Infantino, la alegerile din 2016, însă relația s-a deteriorat în anii următori.

Burleanu a afirmat că România se numără printre puținele țări care nu i-au oferit lui Infantino o scrisoare de susținere pentru scrutinul din 2027, în condițiile în care, potrivit acestuia, peste 200 dintre cele 211 asociații naționale făcuseră acest lucru până în urmă cu aproximativ o lună.

„În momentul de față, atât eu personal, cât și colegii mei din Comitetul Executiv putem spune la fel de categoric că ne-am pierdut încrederea în Gianni Infantino. Acest lucru înseamnă pur și simplu că nu îl vom vota dacă nu se va retrage și va candida în martie 2027”, a declarat Răzvan Burleanu.

Șeful FRF susține că, la aproape o lună de la izbucnirea crizei, Infantino nu a discutat cu membrii boardului FIFA pentru a oferi explicații sau garanții că inițiativa privind „vânzarea” sau „privatizarea” fotbalului nu va fi reluată.

„Un aspect foarte important este că Gianni Infantino a pierdut nu doar legitimitatea primei confederații care l-a susținut politic și financiar în campania electorală din 2016, dar și susținerea delegaților FIFA din alte confederații, precum și sprijinul comunității fotbalistice reprezentate de suporteri, jucători, ligi sau cluburi. FIFA are nevoie astăzi de un nou lider care să producă consens și unitate, să inspire încredere și care să aibă capacitatea de a ne aduce împreună pe noi toți, să nu ne mai separe, între noi și ceilalți. Iar astăzi, și noi ca FRF, suntem chemați să apărăm fotbalul și să fim de partea bună a istoriei. Sunt sigur că vom ieși mai puternici din această criză”, a mai spus Răzvan Burleanu la finalul ședinței CEx, potrivit FRF.