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Acord pentru Bradley Barcola între Liverpool și PSG. Unul dintre cele mai mari transferuri din istorie

Liverpool și Paris Saint-Germain au ajuns la un acord de principiu pentru transferul atacantului francez Bradley Barcola, care se anunță a fi unul dintre cele mai mari din istorie.
Acord pentru Bradley Barcola între Liverpool și PSG. Unul dintre cele mai mari transferuri din istorie
sursă foto: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
27 aug. 2026, 12:10, Sport
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Liverpool a refuzat să plătească prețul inițial cerut de PSG, de aproximativ 145 de milioane de lire sterline, iar negocierile s-au încheiat la un pachet total de până la 120 de milioane de lire (aproximativ 140 de milioane de euro), potrivit The Guardian. Dacă mutarea se finalizează, va deveni cel mai scump transfer din istoria campionatului Franței (Ligue 1) pentru un jucător vândut în străinătate.

Negocierile dintre cele două cluburi au durat mai multe săptămâni, iar în cele din urmă diferențele financiare au fost eliminate. Mai au rămas de stabilit doar detaliile legate de bonusurile incluse în acord.

Barcola așteaptă acum acordul final al conducerii lui PSG pentru a pleca în Anglia, unde urmează să semneze un contract pe cinci ani cu Liverpool.

Cine este Bradley Barcola

Atacantul francez, în vârstă de 24 de ani, este unul dintre cei mai apreciați jucători ofensivi din Europa. Format la Olympique Lyon, Barcola a fost transferat de PSG în 2023, iar în ultimele sezoane s-a impus ca titular în atacul campioanei Franței, remarcându-se prin viteză, dribling și capacitatea de a juca pe ambele benzi.

Dacă bonusurile vor fi activate, transferul va deveni, totodată, al doilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool, după Alexander Isak, transferat pentru 125 de milioane de lire.

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