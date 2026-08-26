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UEFA ar urma să renunțe la amenințarea de a boicota competițiile FIFA

UEFA urmează să renunțe la amenințarea de a boicota competițiile FIFA, după ce a primit asigurări că nu se va mai repeta planul lui Gianni Infantino de a vinde participații la Cupa Mondială către investitori privați, potrivit BBC Sport.
UEFA ar urma să renunțe la amenințarea de a boicota competițiile FIFA
Iulian Moşneagu
26 aug. 2026, 22:09, Sport
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Subiectul va fi discutat oficial joi, la Monaco, în cadrul unei reuniuni a Comitetului Executiv al UEFA, scrie BBC Sport.

La începutul acestei luni, forul de conducere al fotbalului european a transmis că, deși planul lui Infantino fusese abandonat în urma criticilor pe scară largă, condițiile necesare pentru evitarea unui boicot „nu au fost îndeplinite”.

„Trebuie oferite asigurări că astfel de încercări de a deforma jocul în acest mod nu vor mai avea loc niciodată”, transmitea UEFA.

Declarația a venit după ce Infantino le spusese federațiilor naționale membre că propunerea FFE „nu mai este pe masă” și și-a cerut scuze pentru „greșeli”.

Dacă UEFA renunță oficial la boicot, Cupa Mondială feminină U20, programată luna viitoare în Polonia, se va desfășura conform planului. Anglia, Franța, Italia, Portugalia, Spania și Polonia sunt echipele europene calificate.

Tensiunile dintre UEFA și conducerea FIFA rămân însă ridicate. Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a declarat că se așteaptă ca Gianni Infantino să demisioneze sau să aibă un contracandidat la alegerile FIFA din martie.

O sursă apropiată discuțiilor a declarat pentru BBC că renunțarea la boicot nu înseamnă că UEFA a cedat.

„Nu este o înfrângere a UEFA, ci este vorba despre evitarea situației în care tinerii jucători ar pierde o oportunitate unică în viață”, a spus sursa, adăugând că presiunile pentru schimbarea conducerii FIFA vor continua.

Luna trecută, cele 55 de federații membre ale UEFA votaseră pentru boicotarea competițiilor FIFA până la retragerea completă a proiectului și obținerea unor garanții că structurile de conducere și competițiile FIFA nu vor fi deschise investitorilor privați.

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