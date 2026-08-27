Steaua critică decizia FRF privind cluburile de drept public și ia în calcul acțiuni juridice: „Trebuie să revenim în prima ligă”

„Steaua București a luat act de hotărârea adoptată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal în ședința din 26 august 2026 și își exprimă dezacordul categoric față de o decizie pe care o consideră contrară intereselor fotbalului și principiului meritului sportiv”, a transmis clubul, joi, într-un comunicat.

Steaua precizează că s-a opus măsurii și înainte de adoptarea acesteia, într-un punct de vedere transmis în scris Federației Române de Fotbal.

Steaua critică restricția impusă de FRF

„Considerăm greu de justificat faptul că, într-un sistem sportiv în care autoritățile și instituțiile publice au un rol important și legitim în susținerea sportului, Federația Română de Fotbal alege să introducă o restricție întemeiată pe forma juridică de organizare a unui club, în loc să protejeze un principiu fundamental: clasamentul trebuie stabilit pe teren, iar performanța sportivă trebuie să decidă participarea în fazele superioare ale competiției”, a subliniat Steaua.

Clubul susține, de asemenea, că forma juridică de organizare nu reprezintă, prin ea însăși, un criteriu general de excludere din competițiile europene.

„Cu atât mai greu de înțeles este o asemenea abordare în contextul în care, la nivelul competițiilor europene, forma de organizare a unui club nu constituie, prin ea însăși, un criteriu general de excludere din competiție. Fotbalul trebuie să fie decis de rezultate, nu de natura juridică a celui care le obține”, afirmă Steaua.

Steaua consideră că o echipă care termină sezonul regulat pe un loc de play-off nu ar trebui să fie eliminată din această fază din motive administrative.

„O echipă care, după un sezon întreg, obține, potrivit clasamentului, locul în play-off nu ar trebui împiedicată să participe printr-o decizie administrativă înainte ca mingea să înceapă să se joace. O asemenea măsură nu consolidează meritul sportiv, ci riscă să îl înlocuiască”, a adăugat Steaua.

Steaua analizează căile juridice

Clubul anunță că analizează inclusiv posibilitatea unor demersuri juridice împotriva hotărârii adoptate de FRF.

„În aceste condiții, Steaua București analizează hotărârea adoptată și căile juridice disponibile pentru apărarea drepturilor și intereselor clubului, urmând ca, în funcție de concluziile acestei analize și de aprobările instituționale necesare, să fie stabilite demersurile ulterioare. Considerăm că legalitatea și temeinicia unei asemenea restricții trebuie să poată fi supuse controlului organismelor competente”, se mai arată în comunicat.

Steaua: „Trebuie să revenim în prima ligă”

Steaua a mai transmis că obiectivul clubului rămâne revenirea în prima ligă și că procesul de reorganizare continuă.

„Dincolo de această hotărâre, obiectivul nostru rămâne neschimbat. Instituția noastră se află într-un proces de reorganizare, iar Ministerul Apărării Naționale și clubul nostru nu au renunțat la identificarea soluțiilor legale și a partenerilor potriviți pentru rezolvarea situației juridice a echipei de fotbal. Demersurile vor continua, deoarece proiectul fotbalistic al Stelei trebuie să beneficieze de perspectiva firească a performanței la cel mai înalt nivel. Steaua trebuie să revină în prima ligă. Acest obiectiv rămâne prioritar”, se arată în comunicatul Stelei.

FRF: Doar cluburile de drept privat în play-off, din sezonul 2028-2029

Comitetul Executiv al FRF a decis miercuri, în unanimitate, că, dacă actualul cadru legislativ se menține, începând cu sezonul 2028-2029 în play-off-ul Ligii 2 vor putea participa doar cluburile organizate ca structuri sportive de drept privat. Concret, în play-off vor intra primele șase echipe de drept privat din clasamentul sezonului regulat.

FRF susține că măsura este necesară deoarece un club de drept public nu se poate afilia la Liga Profesionistă de Fotbal și, în consecință, nu are drept de promovare în Superligă.

Federația consideră că prezența în play-off a unor formații care nu pot promova ar putea genera „suspiciuni și confuzie” privind miza sportivă a competiției.