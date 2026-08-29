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CFR Cluj se impune cu 3-2 în fața celor de la Csikszereda

CFR Cluj a câștigat partida împotriva formației Csikszereda, într-un thriller cu cinci goluri. Clujenii au dat lovitura de grație în ultimele minute ale jocului.
CFR Cluj se impune cu 3-2 în fața celor de la Csikszereda
sursă foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
29 aug. 2026, 18:31, Sport
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CFR Cluj a deschis scorul în minutul 28 prin reușita semnată de Lorenzo Biliboc. Gazdele au reacționat prompt și au egalat după doar cinci minute, când Márton Eppel a restabilit egalitatea în minutul 33. 

Înainte de intrarea la vestiare, CFR Cluj a preluat din nou conducerea grație golului înscris în prelungirile primei reprize de Ovidiu Perianu (45+2). 

Csikszereda a restabilit egalitatea la cinci minute după reluarea partidei, în minutul 50, când  Márton Eppel a reușit dubla. 

Echipa din Gruia a reușit victoria printr-un gol marcat de Stefan Dražić în minutul 83. 

În urma partidei de sâmbătă, Marius Șumudică a reușit a doua victorie la conducerea celor de la CFR Cluj.

În urma acestui succes, CFR Cluj a urcat pe poziția a 10-a în clasamentul SuperLigii, în timp ce Csikszereda rămâne pe ultimul loc, fără victorie după 7 meciuri disputate.  

Echipele de start

FK Csikszereda 

Antrenor: Istvan Szabo  

3-4-2-1: Pap – Szabó, Palmeș, Csürös – Horvath, Pászka, Vereș, Trif – Czekus, Toth-Pal – Márton Eppel 

CFR Cluj 

Antrenor: Marius Șumudică 

3-4-3: Vâlceanu –  Abeid,  Krešić, Braun – Camora, Korenica, Perianu, Kun –  Biliboc, Dražić, Cordea 

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