CFR Cluj se impune cu 3-2 în fața celor de la Csikszereda

CFR Cluj a deschis scorul în minutul 28 prin reușita semnată de Lorenzo Biliboc. Gazdele au reacționat prompt și au egalat după doar cinci minute, când Márton Eppel a restabilit egalitatea în minutul 33.

Înainte de intrarea la vestiare, CFR Cluj a preluat din nou conducerea grație golului înscris în prelungirile primei reprize de Ovidiu Perianu (45+2).

Csikszereda a restabilit egalitatea la cinci minute după reluarea partidei, în minutul 50, când Márton Eppel a reușit dubla.

Echipa din Gruia a reușit victoria printr-un gol marcat de Stefan Dražić în minutul 83.

În urma partidei de sâmbătă, Marius Șumudică a reușit a doua victorie la conducerea celor de la CFR Cluj.

În urma acestui succes, CFR Cluj a urcat pe poziția a 10-a în clasamentul SuperLigii, în timp ce Csikszereda rămâne pe ultimul loc, fără victorie după 7 meciuri disputate.

Echipele de start

FK Csikszereda

Antrenor: Istvan Szabo

3-4-2-1: Pap – Szabó, Palmeș, Csürös – Horvath, Pászka, Vereș, Trif – Czekus, Toth-Pal – Márton Eppel

CFR Cluj

Antrenor: Marius Șumudică

3-4-3: Vâlceanu – Abeid, Krešić, Braun – Camora, Korenica, Perianu, Kun – Biliboc, Dražić, Cordea