Jose Mourinho și-a ales favoritul pentru Balonul de Aur: „Este cel mai bun jucător din lume”

Jose Mourinho a lansat campania pentru ca atacantul francez Kylian Mbappe să câștige Balonul de Aur 2026, după ce starul lui Real Madrid a avut un sezon individual remarcabil.

„Este cel mai bun jucător din lume”, a spus Mourinho, despre Mbappe.

„Cei mai buni jucători din lume – sunt doi, trei sau patru, și știm cine sunt: ​​ei sunt aici. Iar pentru mine, există unul care, la nivel individual, a scris istorie în această vară”, a declarat antrenorul „Galacticilor”, citat de Le Figaro.

Performanțele individuale, criteriul decisiv pentru Mourinho

Antrenorul portughez a susținut că performanțele individuale trebuie să primeze în acordarea trofeului și că succesul unei echipe în competițiile majore nu ar trebui să fie criteriul decisiv.

„Nu poți acorda Balonul de Aur unui jucător doar pentru că a câștigat Liga Campionilor sau Cupa Mondială. În opinia mea, câștigătorul Balonului de Aur ar trebui să fie unul dintre acei jucători a căror absență o vom resimți veșnic după ce se vor retrage: Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Messi, Zidane”, a mai spus Mourinho.

„Dacă vrem să recompensăm succesul din Liga Campionilor, atunci să i-l dăm lui Luis Enrique. Pentru echipa națională a Spaniei, să i-l dăm domnului De la Fuente. Însă cel mai bun jucător din lume este cu totul altceva – și nu se află nici la PSG, nici în naționala Spaniei”, a continuat antrenorul portughez.

Performanțele lui Mbappe

Căpitanul Franței a fost golgheter în La Liga (25), Liga Campionilor (15) și la Cupa Mondială (10) în sezonul precedent, însă nu a cucerit niciun trofeu cu echipa sa.

Printre principalii săi rivali pentru Balonul de Aur se numără Harry Kane, Rodri, câștigător al Cupei Mondiale cu Spania, precum și jucătorii lui Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele și Khvicha Kvaratskhelia, campioni europeni.

În ultima partidă din La Liga, Real Madrid a învins pe Real Sociedad cu scorul de 4-1, meci în care Mbappe a marcat un hat-trick.