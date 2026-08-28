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FC Barcelona rămâne lider în La Liga după două etape, fără gol primit. Unde se află echipele românilor Radu și Rațiu

FC Barcelona își păstrează poziția de lider în La Liga după primele două etape ale sezonului 2026-2027. Campioana Spaniei a învins-o cu 2-0 pe Athletic Bilbao, la primul meci pe Camp Nou al sezonului, joi noapte, și a ajuns la maximum de puncte, fără gol primit.
FC Barcelona rămâne lider în La Liga după două etape, fără gol primit. Unde se află echipele românilor Radu și Rațiu
sursă foto: Xavi Bonilla/DeFodi via ZUMA Press
Petre Apostol
28 aug. 2026, 07:45, Sport
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FC Barcelona are șase puncte după două meciuri, la egalitate cu Real Madrid, însă catalanii sunt pe primul loc datorită golaverajului superior, cu 7-0. Podiumul este completat de Sevilla, tot cu șase puncte.

Brazilianul Raphinha traversează unul dintre cele mai bune începuturi de sezon din carieră, după ce a revenit în urma unei accidentări suferită la Cupa Mondială 2026. După ce a contribuit cu două goluri și o pasă decisivă în victoria cu 5-0 la Elche, noul căpitan al Barcelonei a deschis scorul și împotriva lui Athletic Bilbao.

Golul a venit în minutul 37, după o pasă excelentă a lui Pedri, iar Raphinha l-a depășit pe portarul Unai Simon înainte de a trimite în poarta goală. Fermín López a stabilit scorul final în minutul 82, profitând de o eroare a fundașului Aymeric Laporte.

Cu trei goluri în primele două etape, Raphinha și Fermín López împart primul loc în clasamentul golgheterilor din La Liga alături de Kylian Mbappé.

Debut de gală pentru Rodri pe Camp Nou

Meciul cu Bilbao a marcat și debutul lui Rodri în tricoul Barcelonei, după transferul de la Manchester City.

Campion mondial și câștigător al Balonului de Aur, mijlocașul a intrat pe teren în partea secundă și a fost întâmpinat cu o ovație a celor peste 90.000 de spectatori pe Camp Nou.

Startul de sezon al echipei pregătite de Hansi Flick este unul perfect. Barcelona este singura echipă din La Liga cu două victorii și fără gol primit, iar cele șapte goluri înscrise reprezintă cel mai bun atac al campionatului după două runde.

Mai mult, Barcelona continuă seria excelentă începută în sezonul trecut și a ajuns la șapte victorii consecutive în La Liga, cea mai lungă serie activă din campionatul Spaniei.

Unde sunt echipele românilor Andrei Rațiu și Ionuț Radu după două etape

Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, ocupă locul 12 după două etape.

Formația din Madrid are un punct, după o înfrângere cu 0-2 în deplasare la Sevilla și un egal 2-2 pe terenul lui Alavés.

Rațiu a fost titular în ambele partide și rămâne unul dintre oamenii de bază ai echipei.

Pentru Rațiu și Vallecano urmează confruntarea chiar cu liderul campionatului, FC Barcelona.

Celta Vigo, formația portarului român Ionuț Radu, este pe locul 14, tot cu un punct.

Echipa din Galicia a remizat în prima etapă cu Valencia, scor 0-0. Apoi a pierdut 1-2 cu Osasuna, într-un meci în care a condus, dar a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Marcos Alonso în minutul 51. Osasuna a întors scorul în doar zece minute.

Radu a fost titular între buturile Celtei în ambele jocuri.

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