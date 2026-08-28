Lionel Messi are un nou antrenor la Inter Miami. Cristian „Kily” González, fost coleg cu Messi la naționala Argentinei, preia echipa

Fost coleg cu Messi la echipa națională a Argentinei, González își va începe oficial mandatul după obținerea permisului de muncă în Statele Unite ale Americii. Până atunci, echipa va continua să fie condusă interimar de Guillermo Hoyos.

În vârstă de 52 de ani, Kily González este unul dintre numele importante ale generației de dinaintea lui Messi. Ca jucător, a evoluat la Rosario Central, Boca Juniors, Valencia și Inter Milano. A strâns 56 de selecții pentru naționala Argentinei, a participat la Cupa Mondială din 2002 și a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2004.

Ca antrenor, și-a început cariera în 2020 la Rosario Central, apoi a pregătit Unión Santa Fe și Platense, înainte de a accepta provocarea din MLS.

Legătura specială dintre Messi și Kily González

González și Lionel Messi sunt amândoi originari din Rosario și au fost colegi la naționala Argentinei în perioada debutului lui Messi la echipa mare, în 2005. Kily era unul dintre liderii vestiarului, în timp ce Messi avea doar 18 ani.

Relația dintre cei doi a rămas una apropiată și după retragerea lui Kily din activitate. În 2022, după câștigarea Cupei Mondiale, González i-a întâmpinat la Rosario pe Messi și Ángel Di María, iar ulterior au participat împreună și la meciul de retragere al lui Maxi Rodríguez.

Cristian „Kily” González devine astfel al patrulea antrenor argentinian care îl pregătește pe Messi la Inter Miami, după Gerardo „Tata” Martino, Javier Mascherano și Guillermo Hoyos. Clubul a apelat la această schimbare după o serie de cinci meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, în încercarea de a relansa echipa înaintea finalului sezonului din MLS.