România a învins Danemarca în precalificările pentru EuroBasket 2029. Daron Russell, 34 de puncte

România s-a impus cu 89-78 în partida disputată în Danemarca și a făcut un pas important spre câștigarea grupei D.

Fostul jucător al U-BT Cluj, Daron Russell, a fost cel mai bun marcator al României, cu 34 de puncte. Dragoș Diculescu a înscris alte 17 puncte, în timp ce Bogdan Niculescu a contribuit cu 14 puncte.

A fost cu primul meci cu selecționerul Jonah Herscu pe banca tehnică. În vârstă de 34 de ani, Jonah Herscu vine la echipa națională după o experiență de 17 sezoane în baschetul profesionist american, cu activitate în NBA, NBA G League și WNBA. Herscu este și antrenor secund la Chicago Bulls, în NBA.

Lotul României pentru această partidă a fost format din Tudor Șomăcescu, Lucas Tohătan, Daron Russell, Dragoș Diculescu, Nandor Kuti, Dragoș Lungu, Bogdan Niculescu, Ștefan Grasu, Luca Colceag, Emi Cățe, Rareș Uță și Mihai Măciucă.

România face parte în această fază a competiției din grupa D, alături de Danemarca și Bulgaria.

România întâlnește Bulgaria duminică

Următorul meci al României este programat duminică, 30 august, în arena din Tulcea, de la ora 18.00, împotriva Bulgariei.

Partida este decisivă pentru câștigarea grupei. Doar câștigătoarea grupei merge mai departe în calificările pentru EuroBasket 2029.

Bulgaria ocupă locul 55 mondial (28 în Europa), în vreme ce Danemarca se află pe locul 59 (29). România este pe locul 62 în lume și 31 la nivel continental.