Șase țări UE cer tăieri de sute de miliarde de euro din viitorul buget al Uniunii Europene. Germania vrea austeritate și la Bruxelles

Germania, Danemarca, Țările de Jos, Austria, Finlanda și Suedia au transmis, într-o declarație comună, că bugetul de aproape 2.000 de miliarde de euro propus de Comisie pentru perioada 2028-2034 ar trebui redus „într-o manieră echilibrată”, informează Reuters și Bloomberg.

Cancelarul Friedrich Merz i-a găzduit joi, la Berlin, pe omologii săi din Țările de Jos, Danemarca, Austria, Finlanda și Suedia, pentru a-și coordona pozițiile, în condițiile în care liderii UE urmăresc să finalizeze până la sfârșitul anului planul pentru bugetul aferent perioadei 2028-2034.

„Într-un moment în care practic toate statele membre trec printr-un proces dureros de consolidare fiscală, bugetul UE nu poate face excepție”, au transmis cele șase țări într-o declarație comună.

„Uniunea Europeană trebuie să facă alegeri clare și să își redefinească prioritățile în cadrul bugetului, la fel cum facem și noi la nivel național”, au adăugat acestea.

Germania a cerut tăieri de 400 de miliarde de euro din bugetul UE

Solicitarea celor șase țări vine după ce Germania ceruse deja reducerea bugetului UE. În iunie, Berlinul a propus tăieri de aproximativ 400 de miliarde de euro, avertizând că actualul plan bugetar este prea costisitor.

Cele 27 de state membre ale UE intensifică negocierile dificile privind finanțarea blocului comunitar, marcate de mult timp de dispute legate de cheltuielile pentru domenii precum Politica Agricolă Comună și fondurile de coeziune destinate regiunilor mai sărace.

Bugetul UE, denumit Cadrul Financiar Multianual (CFM), trebuie aprobat în unanimitate de toate statele membre.

Declarația a fost publicată în timp ce președintele Consiliului European, Antonio Costa, efectuează un turneu în capitalele UE pentru a discuta cu guvernele despre posibilitatea ajungerii la un acord.