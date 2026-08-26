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UE analizează un nou program de sprijin pentru Ucraina, în valoare de până la 100 de miliarde de euro

Uniunea Europeană ia în calcul un program de cooperare cu Ucraina de până la 100 de miliarde de euro, finanțat din viitorul buget european pentru perioada 2028-2034.
UE analizează un nou program de sprijin pentru Ucraina, în valoare de până la 100 de miliarde de euro
Foto: Hepta
Maria Nițu
26 aug. 2026, 12:13, Știri externe
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Uniunea Europeană are în vedere alocarea a până la 100 de miliarde de euro din viitorul său buget pentru un nou program de cooperare cu Ucraina.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat într-un interviu pentru Ukrinform că finanțarea este inclusă în propunerea Comisiei Europene pentru bugetul Uniunii Europene.

„În prezent, acest lucru este în discuție de către statele membre, dar propunerea Comisiei Europene include un nou program de cooperare cu Ucraina în valoare de până la 100 de miliarde de euro”, a spus António Costa.

El a mai spus că noua sesiune politică europeană, care începe în septembrie, va fi marcată de negocierile privind următorul buget al Uniunii Europene. Va fi discutat și subiectul privind extinderea Uniunii, inclusiv în cazul Ucrainei, Republicii Moldova și al țărilor din Balcanii de Vest.

Proiectul de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 prevede cheltuieli totale de aproximativ 2.000 de miliarde de euro.

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