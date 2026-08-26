Președinta Renew Europe spune că „PSD și AUR au responsabilitatea de a respinge legea ANI” cu „amendamentul Fritz”: UE nu are voie să finanțeze vendete politice

Președinta Renew Europe, Valérie Hayer, a declarat miercuri că Senatul României are responsabilitatea de a respinge legea ANI în forma care include amendamentul ce îl vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. În caz contrar, susține lidera Renew Europe, fondurile aferente din PNRR nu ar trebui virate.

„Senatul României, în special PSD și AUR, au responsabilitatea de a respinge legea ANI cu amendamentul antidemocratic care îl vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. În caz contrar, fondurile aderente din PNRR nu ar trebui virate. UE nu are voie să finanțeze vendete politice, care contravin tuturor standardelor și valorilor europene”, a susținut Valérie Hayer într-o postare pe X.

Senatul României, în special PSD și AUR, au responsabilitatea de a respinge legea ANI cu amendamentul antidemocratic care îl vizează pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. În caz contrar, fondurile aderente din PNRR nu ar trebui virate. UE nu are voie să finanțeze vendete… pic.twitter.com/3ndtVwcrGM — Valérie Hayer (@ValerieHayer) August 26, 2026

Valérie Hayer a mai precizat și că „USR a depus o variantă cu adevărat europeană a legii de reformă ANI care întrunește condițiile de îndeplinire a jalonului PNRR”.

Declarațiile vin după ce Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze cei 770 de milioane de euro din PNRR destinați României, invocând probleme legate de statul de drept, potrivit unei scrisori publicate de POLITICO.

Cei doi lideri europeni susțin că acordarea tranșei de 770 de milioane de euro ar putea afecta statul de drept, în contextul modificărilor aduse Legii integrității. Manfred Weber și Valérie Hayer i-au cerut Ursulei von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că fondurile europene nu vor fi acordate dacă România continuă modificarea legii.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, la Digi24, că legea integrității trebuie votată chiar și în forma care conține „amendamentul Fritz”, pentru ca România să poată îndeplini jalonul din PNRR. „Apoi vom încerca să eliminăm amendamentul”, a spus premierul.

În același timp, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a anunțat marți seară pentru G4Media că nu va participa miercuri la votul din Senat asupra legii integrității care include „amendamentul Fritz”, introdus de PSD cu sprijinul AUR. Amendamentul ar putea duce la pierderea mandatului de primar al lui Dominic Fritz.