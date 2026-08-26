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Se ascundea într-un spațiu secret. Trei frați români, capturați în Italia

Credeau că distanța dintre România și Italia îi poate ține departe de închisoare. Trei frați români, condamnați definitiv pentru infracțiuni grave de criminalitate economică și informatică, au fost însă găsiți și arestați în Italia după săptămâni de căutări și o operațiune coordonată între anchetatorii celor două țări.
Se ascundea într-un spațiu secret. Trei frați români, capturați în Italia
Andreea Tobias
26 aug. 2026, 12:56, Știri externe
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Trei frați români condamnați definitiv în România pentru infracțiuni grave au fost capturați în Italia.

Unul dintre ei a fost găsit într-un spațiu secret, amenajat pentru a se ascunde de autorități.

Polițiștii au descoperit asupra lui documente false și mai multe telefoane mobile.

Ceilalți doi frați au fost identificați ulterior într-o clădire din provincia Brescia, după săptămâni de căutări.

Operațiunea a fost posibilă prin cooperarea dintre anchetatorii români și Poliția de Stat din Italia.

Mai multe detalii puteți afla pe Mediafax Italia:

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