Se ascundea într-un spațiu secret. Trei frați români, capturați în Italia

Trei frați români condamnați definitiv în România pentru infracțiuni grave au fost capturați în Italia.

Unul dintre ei a fost găsit într-un spațiu secret, amenajat pentru a se ascunde de autorități.

Polițiștii au descoperit asupra lui documente false și mai multe telefoane mobile.

Ceilalți doi frați au fost identificați ulterior într-o clădire din provincia Brescia, după săptămâni de căutări.

Operațiunea a fost posibilă prin cooperarea dintre anchetatorii români și Poliția de Stat din Italia.

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