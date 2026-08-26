Spania: O mamă și fiica sa, grav rănite după prăbușirea unui zid în timpul inundațiilor, au murit

Cele două femei se numărau printre cele trei persoane rănite sâmbătă în apropierea falezei din portul Roda de Berà, la aproximativ 75 de kilometri sud-vest de Barcelona, potrivit Le Figaro.

Mama și fiica ei în vârstă de 18 ani se refugiaseră la o tarabă din piață când forța apei a provocat prăbușirea peste ele a unui zid care despărțea o stradă de o proprietate privată, conform presei spaniole.

Primăria din Roda de Berà a anunțat într-o postare pe Instagram că cele două femei, care se aflau în stare critică, au murit și a declarat două zile de doliu oficial. Președintele regional catalan, Salvador Illa, a transmis condoleanțe familiilor victimelor pe rețelele de socializare, oferindu-și tot sprijinul în această „perioadă dureroasă”.

În total, zece persoane au fost rănite în timpul furtunii, care a dus la evacuarea unui camping și a unui club de noapte, la inundarea străzilor și la blocarea oamenilor în mașini.