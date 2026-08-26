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Spania: O mamă și fiica sa, grav rănite după prăbușirea unui zid în timpul inundațiilor, au murit

O mamă și fiica sa, grav rănite după prăbușirea unui zid în timpul inundațiilor de weekendul trecut în nord-estul Spaniei, au murit, au anunțat miercuri autoritățile.
Spania: O mamă și fiica sa, grav rănite după prăbușirea unui zid în timpul inundațiilor, au murit
DANA, Spania, oct. 2024. Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
26 aug. 2026, 12:48, Știri externe
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Cele două femei se numărau printre cele trei persoane rănite sâmbătă în apropierea falezei din portul Roda de Berà, la aproximativ 75 de kilometri sud-vest de  Barcelona, potrivit Le Figaro.

Mama și fiica ei în vârstă de 18 ani se refugiaseră la o tarabă din piață când forța apei a provocat prăbușirea peste ele a unui zid care despărțea o stradă de o proprietate privată, conform presei spaniole.

Primăria din Roda de Berà a anunțat într-o postare pe Instagram că cele două femei, care se aflau în stare critică, au murit și a declarat două zile de doliu oficial. Președintele regional catalan,  Salvador Illa, a transmis condoleanțe familiilor victimelor pe rețelele de socializare, oferindu-și tot sprijinul în această „perioadă dureroasă”.

În total, zece persoane au fost rănite în timpul furtunii, care a dus la evacuarea unui camping și a unui club de noapte, la inundarea străzilor și la blocarea oamenilor în mașini.

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