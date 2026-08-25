Cod galben de viituri în 19 județe. INHGA avertizează asupra inundațiilor locale

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marți, o avertizare de cod galben de viituri, valabilă până miercuri la miezul nopţii, pe râuri din 19 judeţe.

Sunt vizate râuri din 15 bazine hidrografice, iar hidrologii avertizează asupra unor „scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie” și a unor viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale.

Concret, atenționarea vizează râurile din bazinele Vișeu, Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt, Bistrița, Moldova, Suceava și Jijia.

În intervalul menționat, hidrologii estimează creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibilitatea depășirii cotelor de atenție.

Sunt vizate zone din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Argeș, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.

„În intervalul 25.08.2026 ora 16:00 – 26.08.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuş – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Bistriţa Nӑsӑud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Crişul Repede – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţӑ cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Nӑsӑud), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj)”, transmite INHGA.

Fenomene hidrologice similare se vor semnala şi pe cursurile de apă: Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega – bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ – amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte Ac. Ionești (județele: Vâlcea și Argeș), Olteţ – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu (județele: Gorj şi Vâlcea), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte S.H. Frunzeni (judeţele: Suceava, Neamţ și Harghita), Moldova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Suceava), Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi).

INHGA precizează că viituri rapide se mai pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Maramureş, Cluj, Hunedoara, Timiş, Mureş, Harghita şi Suceava.