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Fermierii pot cere bani de la stat din 1 septembrie. Ce sume primesc crescătorii de porci și bovine

Crescătorii de suine și bovine vor putea depune, începând cu 1 septembrie 2026, cereri pentru două scheme de ajutor de stat pregătite de Ministerul Agriculturii. Sprijinul este destinat menținerii activității fermelor afectate de contextul economic generat de criza din Orientul Mijlociu.
Fermierii pot cere bani de la stat din 1 septembrie. Ce sume primesc crescătorii de porci și bovine
Sursa foto: Facebook/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Oana Antipa
25 aug. 2026, 13:26, Social
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că pregătește implementarea cu prioritate a schemelor de sprijin pentru crescătorii de bovine și suine, după promulgarea actelor normative necesare.

În sectorul bovin, valoarea totală maximă a schemei este de 54,4 milioane de euro. Ajutorul va fi acordat în cuantum de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibilă.

Pentru sectorul suin, bugetul total al schemei este de 11.540.120 euro.

Cuantumul sprijinului va fi diferențiat în funcție de categoria de animale: 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcului gras și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare aferent animalelor de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe.

Cererile se depun la APIA

Fermierii vor putea depune solicitările începând cu 1 septembrie 2026, la centrele județene și locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

APIA urmează să finalizeze și să publice în cursul acestei săptămâni ghidul aferent celor două scheme. Documentul va include procedura de depunere, condițiile aplicabile și actele pe care solicitanții trebuie să le prezinte.

Ministerul precizează că personalul centrelor județene APIA va acorda sprijin fermierilor pentru pregătirea cererilor.

Bugetul va fi suplimentat din Fondul de rezervă

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a avut o ședință de lucru cu conducerea APIA și specialiștii ministerului pentru stabilirea etapelor administrative și tehnice necesare punerii în aplicare a măsurilor.

În paralel, MADR pregătește hotărârile de Guvern prin care bugetul va fi suplimentat din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Executivului, cu sumele necesare finanțării celor două scheme.

Măsurile vizează două sectoare importante ale zootehniei românești, într-un context în care fermierii se confruntă cu presiuni asupra costurilor de producție și cu incertitudini generate de evoluțiile externe.

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