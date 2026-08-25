DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis. Peste 42 milioane de lei și 14 milioane de euro, prejudiciu suplimentar

Potrivit comunicatului DIICOT, măsura a fost dispusă la 18 august 2026 și îi vizează pe administratorii grupului de societăți cercetați în dosar, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal pentru noi acte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Extinderea are la bază 50 de noi plângeri penale, depuse de 109 persoane care reclamă că au fost prejudiciate. În urma acestor sesizări, procurorii au calculat un prejudiciu suplimentar de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari.

Într-o cauză distinctă, procurorii au extins urmărirea penală și după plângerea unei societăți comerciale, care reclamă un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei, tot pentru o faptă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ancheta Nordis, extinsă succesiv

În dosarul DIICOT privind grupul Nordis, procurorii cercetează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În octombrie 2025, DIICOT extinsese deja ancheta după depunerea a 300 de plângeri noi, iar prejudiciul aferent infracțiunii de înșelăciune ajunsese la aproximativ 75 de milioane de euro.

În dosarul Nordis sunt cercetați, între alții, Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, alături de alte persoane din conducerea și administrarea grupului.

În februarie 2025, DIICOT a făcut percheziții în aproximativ 70 de locații și a reținut 11 persoane, printre care soții Ciorbă – Vicol.

Anchetatorii au susținut că, în perioada analizată, clienții au plătit sume importante pentru imobile care nu ar fi fost construite sau livrate, iar banii ar fi fost ulterior utilizați în alte scopuri. În octombrie 2025, existau circa 700 de plângeri și 850 de persoane cu calitatea de victime, iar prejudiciul pentru înșelăciune era estimat la circa 75 de milioane de euro.

Actuala extindere aduce un nou val de plângeri și prejudicii reclamate, iar ancheta continuă față de administratorii grupului și societățile vizate.