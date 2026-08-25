Sindicatul Angajaților din Guvern îi cere demisia lui Ilie Bolojan. Cazul Cristinei Trăilă, adus în discuție: „Prea multe umbre în jurul aceleiași lumini”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) îi cere premierului Ilie Bolojan să demisioneze, acuzând existența unor probleme de integritate în jurul unor persoane aflate în proximitatea Guvernului și a premierului.

Într-un comunicat transmis marți, sindicaliștii reiau avertismentele făcute în luna ianuarie, când spuneau că o serie de „coincidențe” legate de premier încep să semene cu „un simptom de sistem”.

SAALG susține că a cerut atunci „explicații publice despre cine ajunge la Palatul Victoria, prin cine, în ce condiții și cu ce filtre de integritate”.

„Astăzi, 25 august, întrebările noastre nu mai pot fi expediate cu o ironie și nici cu celebra explicație că unii oameni «se folosesc de o poză», deoarece o parte dintre ele se regăsesc în chiar miezul unor anchete și audieri DNA. Potrivit informațiilor publicate de mass-media, Cristina Trăină, secretar general adjunct al Guvernului, este audiată în calitate de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, afaceristul despre care presa a relatat că ar fi ajuns, prin intermediari politici, la o întâlnire cu Ilie-Gavril Bolojan la Palatul Victoria”, este transmis în comunicat.

SAALG subliniază că „Cristina Trăilă nu este o persoană care s-a fotografiat întâmplător cu Ilie Bolojan”, dar totodată „nici o cunoștință îndepărtată pe care premierul ar putea spune că nu o poate controla”.

Sindicaliștii amintesc că, după ce Bolojan a eliberat-o din funcția de secretar general al Guvernului, pe 27 iunie 2025, tot el a numit-o secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

„Cu alte cuvinte, de această dată nu discutăm despre cineva care a găsit o ușă laterală spre putere, ci despre cineva căruia premierul însuși i-a dat cheia unei funcții aflate la vârful aparatului guvernamental. Tocmai de aceea nu mai este suficient ca premierul să ridice din umeri și să explice că nu poate dezminți toată ziua ceea ce spun alții despre el”, transmite SAALG.

Sindicatul critică și modul în care este discutată integritatea în interiorul administrației publice.

„Palatul Victoria nu poate funcționa ca o clădire cu două intrări, una în față, bine luminată, pe unde cetățenilor li se vorbește despre austeritate, disciplină, sacrificiu și responsabilitate, și alta, laterală, ferită de lumină, pe unde circulă recomandări, intermediari, acces și relații pe care nimeni nu pare obligat să le explice”, se arată în comunicat.

Aceștia afirmă că, în ultimele luni, atenția Guvernului „a fost îndreptată obsesiv în jos, spre salariat, spre funcționarul public, spre profesor, spre medic, spre omul aflat în concediu medical. Numai că reflectorul integrității pare să-și piardă inexplicabil intensitatea când trebuie îndreptat în sus”.

În comunicat sunt enumerate mai multe controverse și anchete despre care SAALG spune că au ajuns să se intersecteze cu zona politică și cu persoane apropiate de putere.

„Pe 31 ianuarie am întrebat dacă nu cumva «coincidențele» au devenit deja simptom in sistemul Bolojan. Între timp, Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, ne-a recomandat nouă, salariaților din aparatul guvernamental, să ne uităm în oglindă. Am făcut-o, domnule Jurca. Și acum întoarcem oglinda spre Palatul Victoria. Iar la 25 august reflexia devine din ce în ce mai aglomerată”, transmite SAALG.

Cazurile menționate de SAALG

Sunt menționate cazul lui Dragoș Anastasiu și controversa privind „șpaga de supraviețuire”, plângerea penală depusă la DNA de fostul șef al ADR, „care reclamă presiuni privind achizițiile publice”, care îi vizează pe Oana Gheorghiu și Irineu Darău, scandalul legat de CV-ul lui Ionuț Moșteanu, controversele privind Beniamin Rus și discuțiile „publice privind lunga proximitate, contractele publice și inaugurările de la Oradea”, cazul avocatei PNL Adriana Georgescu, situația lui Mihai Barbu, „trezorierul PNL care l-a dus pe Fănel Bogoș chiar în biroul lui Ilie Bolojan și care a ajuns ulterior sub control judiciar”, cazul lui Ciprian Ciucu, „pus și el sub control judiciar de DNA pentru luare de mită” și, mai nou, cazul Cristinei Trăilă.

Sindicatul susține că fiecare dintre aceste situații poate avea explicații separate, dar consideră că, privite împreună, acestea „desenează o hartă pe care apar prea des aceleași repere, precum putere, acces, intermediere, numiri, influență, Palatul Victoria”.

Problema, declară ei, nu este doar dacă anumite persoane au invocat numele premierului, ci dacă există „mecanisme” suficiente pentru verificarea persoanelor care ajung în apropierea conducerii Guvernului.

„În ianuarie am avertizat că problema nu era simplul fapt că cineva rostea numele premierului într-o conversație, ci existența unui mediu în care asemenea afirmații puteau părea credibile. Astăzi întrebarea este și mai gravă: Ce mecanism de integritate există în interiorul Guvernului dacă un om aflat la unul dintre cele mai înalte niveluri ale aparatului guvernamental, numit în acea poziție prin semnătura premierului, ajunge, potrivit informațiilor publicate de presă, suspect într-un dosar care are deja fire politice ajunse până la Palatul Victoria?”, se arată în comunicat.

Președintele SAALG, Noni-Emil Iordache, spune că numărul episoadelor controversate face tot mai dificilă explicația prin simple „coincidențe”.

„La un moment dat, matematica bunului-simț începe să bată teoria coincidențelor de vreme ce sunt prea multe umbre în jurul aceleiași «lumini», prea multe uși laterale care duc spre aceeași clădire și prea multe episoade explicate separat pentru ca nimeni să nu mai fie obligat să explice tabloul întreg.”, spune el.

„Când prea multe drumuri ale influenței ajung în aceeași curte, problema nu mai este cine a bătut la poartă. Problema este cine a deschis poarta. Domnule Bolojan, a venit timpul SĂ PLECAȚI ACASĂ.”, declară Iordache.