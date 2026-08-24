Hubert Thuma îi atacă pe liderii liberali: PNL a devenit agenție de plasare a forței de muncă, cu perioadă de probă

Thuma își începe mesajul de pe Facebook prin a cita declarații făcute de Oana Gheorghiu, Sanda Nicola și Dragoș Pîslaru înainte sau după intrarea lor în PNL: „Vineri, PNL București a primit patru președinți de organizație. Trei dintre ei nu aveau nicio treabă cu liberalismul acum două luni. Îi las pe ei să se prezinte”.

Despre Oana Gheorghiu, numită vineri președinte al PNL Sector 4, Thuma amintește o declarație din noiembrie 2025: „Nu mă tentează politica. Nu am venit nici să intru în politică, nici să susțin un anume partid”. Liberalul compară cu afirmația făcută vineri de Gheorghiu: „Nu am pretenții, reacții sau instincte de politician”.

În cazul Sandei Nicola, Thuma citează răspunsul acesteia la întrebarea de ce a intrat în PNL: „De ce nu?”. Despre Dragoș Pîslaru, el amintește declarația de la congres, „o negație pe care nu i-o ceruse nimeni”: „Niciodată președintele PNL nu m-a obligat să devin membru al partidului”.

„E chiar noua conducere PNL București”

„O să râdeți, dar astea nu sunt citate din opoziție, ci e chiar noua conducere a PNL București”, scrie Thuma.

Liberalul susține că, deși în iunie afirma că PNL nu este „o platformă de reinserție politică”, între timp partidul ar fi devenit „și agenție de plasare a forței de muncă, cu perioadă de probă”.

Thuma face referire și la declarațiile Sandei Nicola despre noua sa funcție, despre care aceasta ar fi spus că este o angajare pe „perioadă de probă”. Potrivit lui Thuma, Nicola a afirmat că a primit un „termen limită” pentru a redresa o „filială neperformantă și recunoaște public că instanța i-ar putea anula numirea. Onest. Dar chiar nu cred că așa se conduce un partid de 151 de ani”.

Președintele CJ Ilfov spune că PNL are nevoie de schimbare, dar susține că aceasta ar trebui să fie obținută prin convingerea membrilor, nu prin impunere.

„Și ca să fiu limpede: PNL chiar are nevoie de schimbare. Am spus-o și când nu era comod pentru mine, inclusiv în ședințe. Dar un lider adevărat inspiră schimbarea, nu o impune. Când trebuie să o impui, înseamnă că nu ai convins pe nimeni”.

Thuma îl acuză pe Bolojan de lipsa alegerilor interne

Liberalul îi reproșează lui Ilie Bolojan că liderilor înlocuiți în organizațiile bucureștene li s-au imputat rezultatele, deși aceștia nu ar fi avut posibilitatea de a candida în alegeri interne.

„Nu poți să-i ceri cuiva socoteală pentru o competiție la care nu l-ai lăsat să participe. Iar cei 1.150 de primari liberali, cei 12 președinți de consilii județene, zecile de mii de aleși locali care au ținut partidul în viață, se uită din tribună cum organizațiile din Capitală sunt împărțite unor oameni care încă își explică public de ce au intrat în PNL”, afirmă Thuma.

În final, acesta folosește o comparație din medicină pentru a descrie schimbările din PNL București: „În medicină există o regulă simplă: o grefă pusă fără compatibilitate este respinsă. Corpul apără ce e al lui, din reflex. Îi puteți pune un cap nou peste noapte, dar nu-l puteți obliga să-l accepte”.

„Dacă mai e și liberal”

Thuma îi reproșează lui Ilie Bolojan și faptul că, după 110 zile, nu ar fi reușit să formeze un guvern, în timp ce vineri au fost desemnați patru președinți de organizație într-o singură ședință. „Se vede unde e urgența”, a mai adăugat președintele CJ Ilfov.

„P.S: „PNL este un partid deschis”, ați spus vineri. Corect. Mai ales pentru cei care, până mai ieri, nu voiau să aibă nicio legatura cu el. Și singura întrebare care rămane este dacă mai e și liberal”, a conchis Hubert Thuma.