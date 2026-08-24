Dimitriu (USR) acuză PSD că vrea să dea AEP toată puterea de a dizolva partide: „Este aberant”

Dimitriu (USR) a criticat public, luni, propunerea și l-a indicat pe social-democratul Adrian Țuțuianu drept unul dintre susținătorii demersului.

„PSD a zis că a rezolvat și de acum încolo poate scăpa de oponenții politici prin decizii neconstituționale retroactive și acum vor să aibă la mână și să aibă drept de viață și de moarte inclusiv asupra partidelor”, a declarat Alexandru Dimitriu.

Potrivit acestuia, proiectul ar elimina rolul instanței în procedurile privind dizolvarea partidelor și ar acorda AEP competențe privind înființarea, radierea formațiunilor politice și stabilirea alianțelor politice.

„Nu ne mai interesează instanța să medieze o instituție de o asemenea importanță și anume un partid politic. (…) Ne interesează ca un om politic, un PSD-ist, să aibă acest drept”, a susținut Dimitriu.

Dimitriu: „Ajungem la mâna PSD”

Dimitriu a afirmat că aceleași reguli ar urma să se aplice și alianțelor politice și a prezentat un scenariu în care o formațiune politică ar depinde de decizia AEP pentru a putea forma o alianță.

„Să ne trezim peste un an că vrem să facem și noi o alianță politică cu PNL. Și ajungem la mâna cui? La mâna PSD. Avem voie (…) să facem o alianță politică? Este aberant”, a declarat el.

Dimitriu a criticat și modul în care ar urma să poată fi contestate deciziile AEP. El susține că hotărârile privind înființarea, radierea unui partid sau stabilirea unei alianțe politice ar putea fi contestate doar la Curtea de Apel București, fără un al doilea grad de jurisdicție, „lucru care oricum este profund neconstituțional”.

„Există jurisprudență concretă de la Curtea Constituțională care spune că nu poți să ai un singur grad de jurisdicție, trebuie încă să ai o cale de atac”, a afirmat Dimitriu.

Cum ar putea fi blocată propunerea

Întrebat cum ar putea încerca să blocheze proiectul în condițiile în care nu se află în Parlament, Alexandru Dimitriu a indicat utilizarea „mijloacelor constituționale”, precum dezbaterea publică și presiunea legitimă.

El a susținut că și AUR ar putea avea rezerve față de acordarea unei asemenea puteri PSD.

„Eu unul cred, dar acum putem să avem surprize, că nici AUR nu-și dorește să dea atâta putere PSD-ului și să hotărască în legătură cu partidele politice”, a spus Dimitriu.

În cazul în care AUR ar susține proiectul, Dimitriu a afirmat că acest lucru ar demonstra, în opinia sa, apropierea dintre cele două formațiuni.

Critici și la adresa reorganizării AEP

Alexandru Dimitriu a susținut că există probleme și în ceea ce privește finanțarea partidelor și modificarea structurii Autorității Electorale Permanente.

„Sunt multe probleme, aștept cu interes să vină și celelalte legi, astfel încât să scoatem la iveală toate măgăriile pe care vrea să le facă PSD”, a mai declarat Dimitriu.

Afirmațiile privind caracterul neconstituțional al propunerii și intențiile politice atribuite PSD reprezintă poziția lui Alexandru Dimitriu și nu constituie o constatare juridică independentă.