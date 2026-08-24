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Încă o țară vrea în UE. Premierul a făcut anunțul

Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, a anunțat că țara sa va iniția în curând procesul de aderare la UE. De asemenea, Armenia ar putea părăsi Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) condusă de Rusia.
Încă o țară vrea în UE. Premierul a făcut anunțul
Sursă foto: Hepta
Petru Mazilu
24 aug. 2026, 13:22, Politic
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Armenia intenționează să inițieze în curând procesul de aderare la UE, a anunțat luni premierul Nikol Pașinian, potrivit Clash Report.

Conform declarațiilor prim-ministrului, Erevan este pregătit să înceapă procedura oficială de aderare. După ce vor fi luate măsurile necesare, chestiunea ar putea fi supusă unui referendum.

Premierul anunță că Armenia nu mai vrea în OTSC

În plus, Pașinian a declarat că ar fi foarte mulțumit dacă Armenia ar fi exclusă din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC). De fapt, Armenia a înghețat participarea sa la organizație și a declarat în mod repetat că alianța nu și-a îndeplinit obligațiile față de țara sa.

Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) este o alianță militară regională din Eurasia, condusă de Rusia. Din organizație fac parte Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Armenia. Fondată în 2002, organizația are ca principiu de bază apărarea colectivă în cazul unei agresiuni externe, fiind privită drept o replică post-sovietică la NATO.

Armenia se îndepărtează de Rusia și se apropie de UE

În ultimii ani, Armenia s-a apropiat de Uniunea Europeană și s-a distanțat de Rusia, ceea ce i-a determinat pe ruși să amenințe cu privire la posibile creșteri ale prețurilor gazelor. De asemenea, rușii au oprit unele schimburi comerciale cu Armenia.

La alegerile parlamentare din Armenia, partidul premierului armean Nikol Pashinyan a obținut o victorie zdrobitoare. Pashinyan promovează o apropiere a țării de UE și, implicit, o distanțare de influența Rusiei.

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