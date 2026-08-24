Legea Integrității se întoarce pe masa Parlamentului. Cum vrea USR să publice declarațiile de avere ale demnitarilor, pentru ca legea să fie constituțională

După ce CCR a decis că Legea Integrității este parțial constituțională, iar problema ar veni chiar de la amendamentul privind punerea în transparență a declarațiilor de avere ale demnitarilor, reforma s-a întors în Parlament, în ultima săptămână în care se mai pot salva bani din PNRR.

Alexandru Dimitriu, deputat USR, anunță că va cere în dezbaterea din comisia Juridică unele amendamente care impun instituirea unei fișe publice, prin care cei interesați vor putea sa vadă o parte din informațiile despre interesele financiare ale demnitarilor. El mai spune că aceste modificări ar fi ceea ce îi lipsește reformei pentru ca aceasta să intre în parametrii constituționalității.

„Noi am depus în urmă cu trei ore amendamente menite a rezolva problema transparenței, și anume încercăm să salvăm transparența care a fost încă o dată ghilotinată de Curtea Constituțională. Avem o nouă modalitate de afișare a unei fișe care respectă toate exigențele care au fost trasate de Curtea Constituțională în opinia sa majoritară”, a explicat deputatul USR.

Propunere USR: Imobilele deținute de demnitari, păstrate la secret

Deputații USR spun că păstrarea la secret a denumirilor imobilelor și terenurilor deținute de demnitari ar face această lege constituțională. În schimb, ei propun ca valoarea acestor averi să fie publicată.

„Această fișe, de exemplu, nu va mai conține terenuri individualizate, ci va conține valoarea totală a imobilelor în praguri, pentru că pe noi nu ne interesează ce bunuri efective au, ci ne interesează o diferență de la an la an, care trebuie să fie justificabilă de modalitatea în care ai avut veniturile”, a mai declarat Alexandru Dimitriu.

Dacă Legea Integrității va trece atât de testul Parlamentului, cât și de cel al constituționalității, România mai are o șansă să nu piardă 770 de milioane de euro, bani din PNRR.