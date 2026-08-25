Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA, pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul Bogos. Anunțul oficial al procurorilor. PSD cere demisia lui Trăilă

UPDATE: PSD cere demisia lui Trăilă: „ Prim-ministrul demis Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, după ce DNA l- a pus sub acuzare pe secretarul general adjunct al Guvernului”

​PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA, în dosarul penal privind traficul de influență exercitat la premierul Ilie Bolojan, în favoarea omului de afaceri Fănel Bogoș.

​Totodată, premierul demis Ilie Bolojan trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea Guvernului și a României.

​PSD subliniază că doamna Trailă a fost numită în funcția de secretar general adjunct al Guvernului prin decizia directă și personală a premierului demis Ilie Bolojan. Prin urmare, din punct de vedere politic, acesta răspunde în solidar pentru faptele de corupție ale subordonatei sale, mai ales că traficul de influență care face obiectul cercetării penale a avut loc chiar în biroul său de prim-ministru al României!”, anunță PSD într-un comunicat.

UPDATE: Cristina Trăilă, urmărită penal de DNA pentru complicitate la folosirea influenței în cazul Fănel Bogos

Procurorii DNA Iași anunță oficial că au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

„În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății.

Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, anunță DNA.

UPDATE: Trăilă este suspectă, va fi pusă sub acuzare

Cristina Trăilă este audiată la Direcția Națională Anticorupție (DNA) în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, arestat preventiv pentru cumpărare de influență în dosarul DNA Vaslui, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.

Potrivit acelorași surse, Trăilă are calitatea de suspect în cauză.

Dosarul ar fi fost deschis în perioada în care Cristina Chiriac conducea DNA Iași, iar Cristina Trăilă este vizată în legătură cu o faptă de complicitate la infracțiunea prevăzută de articolul 13 din Legea 78/2000, potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX.

Art 13 din legea 78/2000 prevede următoarele: „Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani”.

Știre inițială:

Cristina Trăilă, fost deputat PNL și actual secretar general al Guvernului, s-a prezentat marți la sediul DNA, potrivit informațiilor obținute de MEDIAFAX de la surse judiciare.

Până la acest moment nu au fost oferite informații oficiale cu privire la dosarul în care are loc audierea sau la calitatea procesuală în care Cristina Trăilă a fost chemată de procurorii anticorupție.

Cristina Trăilă a fost numită în aprilie 2025 în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat și este o apropiată a premierului demis Ilie Bolojan.