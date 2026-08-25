Comisia Europeană, presată să blocheze fondurile PNRR pentru România din cauza „amendamentului Fritz”. Scrisoare semnată de PPE și Renew

Partidul Popular European (PPE) și grupul Renew Europe îi cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze cei 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României, invocând probleme legate de statul de drept, potrivit unei scrisori care a fost publicată de POLITICO.

Aceștia spun că acordarea tranșei de 770 de milioane de euro din PNRR României ar putea afecta statul de drept, în contextul modificărilor recente aduse Legii integrității.

Oficialii europeni cer acum Comisiei Europene să intervină în mod urgent, înainte de termenul-limită de 31 august pentru îndeplinirea jaloanelor de reformă.

Președintele PPE, Manfred Weber, și lidera Renew Europe, Valérie Hayer, i-au cerut Ursulei von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că banii europeni nu vor fi acordați dacă România merge mai departe cu modificarea legii privind integritatea în funcție.

Amendamentul a fost introdus de PSD, cu sprijinul AUR, și ar putea duce la suspendarea lui Dominic Fritz din funcția de primar al Timișoarei, în urma unui caz mai vechi de conflict de interese.

Manfred Weber și Valérie Hayer susțin că aplicarea retroactivă a prevederilor ar încălca legislația europeană și Constituția României și acuză PSD că îl vizează politic pe liderul USR.

„Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică”, a declarat Valérie Hayer pentru POLITICO.

Manfred Weber a avertizat, la rândul său, că situația depășește disputa politică internă.

„Dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică – este o problemă legată de statul de drept”, a spus Weber tot pentru POLITICO.

Cei doi lideri europeni îi cer Comisiei Europene să transmită un „semnal” înainte ca președintele Nicușor Dan să promulge legea și înainte de termenul-limită de 31 august pentru reformele necesare accesării fondurilor europene.

Ce este menționat în scrisoare

În scrisoarea adresată președintei Comisiei Europene, liderii PPE și Renew susțin că „Parlamentul României a adoptat recent o lege care afectează în mod direct mandatul unui anumit oficial ales, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, ceea ce ridică suspiciuni că legislația a fost concepută pentru a viza un caz individual, mai degrabă decât pentru a soluționa o problemă juridică generală”.

În cadrul aceluiași mesaj este prezentat și cazul lui Dominic Fritz, inclusiv decizia Curții Constituționale prin care amendamentul a fost declarat constituțional. Liderii europeni susțin că există în continuare mai multe probleme juridice.

„În evaluarea noastră, «amendamentul Fritz» ridică serioase probleme nu doar în ceea ce privește compatibilitatea sa cu Constituția României, ci și cu mai multe garanții prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de dreptul Uniunii Europene”, spun aceștia.

PPE și Renew invocă, printre altele, principiile securității juridice și neretroactivității, precizând că instrumentele juridice nu ar trebui folosite împotriva adversarilor politici.

„Dincolo de încălcările mai evidente ale unor principii fundamentale precum securitatea juridică, neretroactivitatea și interdicția utilizării instrumentelor juridice împotriva adversarilor politici, acest caz intră, de asemenea, în mod direct în sfera dreptului Uniunii”, mai afirmă liderii celor două grupuri.

Aceștia subliniază că „primarul Dominic Fritz este cetățean german ales în România în exercitarea drepturilor conferite de articolul 22 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); mandatul său este, prin urmare, deținut în virtutea aplicării directe a dreptului Uniunii”.