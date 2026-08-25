Dragoș Pîslaru, despre CASS pe pensiile de peste 3.000 de lei: „Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală”

Oficialul spune că subiectul a apărut într-un schimb tehnic de idei, nu într-o poziție oficială a Bruxelles-ului.

Pîslaru: „Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală”

Întrebat în cadrul unei intervenții la Digi24 dacă ideea prelungirii CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei și după 2027 aparține Comisiei Europene sau Guvernului de la București, Dragoș Pîslaru a insistat asupra diferenței dintre discuțiile tehnice și pozițiile oficiale ale executivului comunitar.

„În primul rând, vorbiți de o corespondență tehnică, deci nu este o corespondență în care să primim vreo directivă sau vreo indicație clară de reformă din partea Comisiei. Este o corespondență tehnică de consultare pe această lege a salarizărilor”, a declarat ministrul interimar.

El a adăugat că „există un disclaimer clar între opiniile unor experti care lucrează la Comisie și ceea ce spune Comisia Europeană ca poziție oficială”.

„Rezumatul este: Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală sau ce să creștem sau ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem și rezerve adiționale pentru buget”, a spus Pîslaru.

„Nu putem spune că avem Comisia Europeană care ne obligă”

Întrebat din nou dacă ideea privind prelungirea CASS a venit de la un oficial european, ministrul a precizat că, la nivel tehnic, sunt analizate mai multe ipoteze.

„Ca să ne înțelegem, există totdeauna la nivelul de expert idei pe care le poți vehicula, scenarii, asumpții, așa cum este munca tehnică pentru orice proiect în privat sau în zona publică”, a afirmat Pîslaru.

„Prin urmare, nu putem spune, și nu ar fi corect să spunem, că avem Comisia Europeană care ne obligă, care ne spune să facem x sau y”, a continuat acesta.

România trebuie să găsească bani pentru legea salarizării

Pîslaru a separat însă discuția despre CASS de problema necesarului bugetar pentru viitoarea lege a salarizării.

„România, ca să poate să-și respecte angajamentul, trebuie să vină cu aceste măsuri permanente de reducere adițională de cheltuieli”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor a lucrat deja la posibile variante, care trebuie discutate politic. Pîslaru a indicat că diferența dintre suma de 8 miliarde de lei și un posibil cost de până la 12 miliarde de lei al legii salarizării trebuie acoperită prin măsuri suplimentare.

„Chiar astăzi, dacă, și eu încă sper că rațiunea va prevala și că interesul României va bate interesul de partid, astăzi la ora 1, când există această consultare finală pe acest subiect la Cotroceni, trebuie să se discute la pachet”, a spus Dragoș Pîslaru.