Ce spune consilierul lui Nicușor Dan despre alegeri anticipate. Eugen Tomac: „Este un scenariu care trebuie evitat”

„România a avut alegeri cu consecințe dureroase pentru societatea noastră în 2024, am avut alegeri anul trecut. Consider că menținerea unei stări de haos și tensiune politică prin reașezarea jocului, prin organizarea de alegeri anticipate este un scenariu care trebuie evitat”, a declarat Eugen Tomac la Antena 3 CNN.

El a precizat că alegerile anticipate sunt prevăzute de Constituție și pot deveni o soluție dacă partidele nu reușesc să formeze un Executiv funcțional.

„Sigur că alegerile anticipate sunt constituționale și atunci când, în democrație, actorii politici nu mai găsesc resurse pentru a adopta o formulă de compromis care să genereze un guvern funcțional, ele sunt o soluție democratică”, a adăugat europarlamentarul.

„Este de dorit să evităm un asemenea scenariu”

Eugen Tomac a afirmat că, din perspectiva președintelui, scenariul alegerilor anticipate ar trebui evitat, principala prioritate fiind formarea unui guvern care să se ocupe de economie și de pregătirea bugetului.

„Din punctul de vedere al președintelui, credem că este de dorit să evităm un asemenea scenariu, tocmai pentru că România are nevoie în momentul de față de un guvern capabil să repornească economia, de un guvern care să pregătească un buget credibil pentru a ne atinge țintele de deficit asumate”, a subliniat Tomac.

Tot luni seară, Eugen Tomac a spus că este „absolut convins” că președintele Nicușor Dan va desemna un premier în luna septembrie, după consultările cu partidele politice. El a spus că există șanse pentru formarea unei majorități parlamentare și a subliniat că România are „nevoie urgentă de un nou guvern”.

Sursa video: B1 TV