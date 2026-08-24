Miruță, despre Uzina Mecanică Sadu: Avem două linii moderne care produc muniție NATO / US Ballistics a oferit 1,4 milioane euro avans

Vorbind despre uzinele de la noi din țară, ministerul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că la Uzina Mecanică Sadu există două linii de producție pentru muniția NATO.

„Eu am fost acolo ca ministru al economiei. Aveau salarii întârziate, aveau sume foarte mari de bani primite pentru nucleu, adică primești bani să cam stai. Aveau copaci efectiv crescuți. Acolo s-a făcut nu doar igienizare. S-a făcut curățenie, s-au eliberat hale și astăzi avem două linii moderne care produc muniție NATO”, a declarat Miruță.

Întrebat ce fel de muniții se produc, ministrul interimar Radu Miruță a precizat că este vorba despre muniții de calibru mic – mediu.

Acesta precizează că prezența americanilor de la US Ballistics este cea de-a doua variantă. Este vorba despre hale de pe platforma Sadu II, pentru care în prima parte a lunii august se anunțat negocieri. Ar fi vorba despre un contract de un contract de închiriere de 1,4 milioane de euro anual, după cum se anunța atunci.

„Compania americană vine într-o altă hală, care până acum era cu copaci în ea (…). Uzina mecanică plătea 500.000 de euro pentru pază. Acum primește 1.400.000 de euro în avans din partea acestei companii”, a declarat Miruță, care a mai adăugat că cea de-a doua uzină este în curs de funcționare.

„Conform logicii, nimeni nu prea dă bani în avans pe ceva ce n-are de gând să facă, că își pierde bani și angajați”, a declarat Miruță.

Uzina Mecanică Sadu din Gorj este filiala a companiei ROMARM și a fost inclusă în programul SAFE pentru producția de muniție.

Câte uzine are România?

În afară de această uzină, în România mai funcționează și alte 15 fabrici ROMARM precum Fabrica Defence Vehicles de la Petrești, acolo unde se produc camioane și vehicule MApN cu mobilitate ridicată sau Uzina Mecanică de la Cugir acolo unde se produc muniții, tunuri de bord și mitraliere, cu standard NATO.

În ceea ce privește proiectele în curs de dezvoltare, la Sibiu, compania turcă Otokar a finalizat achiziția pachetului majoritar la Automecanica Mediaș pentru a produce în serie blindatele ușoare tactice 4×4 COBRA II, livrările către Forțele Terestre fiind deja inițiate în iulie 2026.

La Brașov, gigantul german Rheinmetall va participa într-un parteneriat la un proiect de peste 500 de milioane de euro, pentru ca la Fabrica de Pulberi de la Victoria să asigure producția națională și UE de pulberi și propulsoare.

De asemenea, un nou centru de excelență, H-ACE Europe, va fi amenajat la Petrești, acolo unde se vor fabrica obuziere autopropulsate K-9 Thunder.