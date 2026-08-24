Prima pagină » Politic » Camera Deputaților a eliminat examenul suplimentar la admiterea în liceu. Ce se schimbă pentru elevi

Camera Deputaților a eliminat examenul suplimentar la admiterea în liceu. Ce se schimbă pentru elevi

Examenul suplimentar pentru admiterea în liceu a fost eliminat luni în plenul Camerei Deputaților. Potrivit proiectului adoptat, elevii nu vor mai fi puși în situația de a da două examene de admitere.
Camera Deputaților a eliminat examenul suplimentar la admiterea în liceu. Ce se schimbă pentru elevi
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
24 aug. 2026, 19:36, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit unui comunicat al USR, amendamentul propus de formațiune prin care este eliminat examenul separat la admiterea în liceu a fost adoptat luni de plenul Camerei Deputaților, cu sprijinul parlamentarilor PNL.

„Am câștigat un vot important pentru elevi și familiile lor: examenul paralel de admitere la liceu a fost eliminat”, a spus deputata USR Corina Atanasiu.

Ea susține că elevii care se pregătesc pentru admiterea la liceu au nevoie să știe din timp, clar și fără echivoc, după ce reguli vor susține examenul. „Nu poți cere performanță de la copii, dar să le oferi incertitudine instituțională. Deciziile în educație trebuie să fie predictibile, argumentate și luate în interesul elevilor, nu împinse de la o zi la alta până când se obține votul dorit”, a mai spus Corina Atanasiu.

Tensiuni în Comisia pentru Învățământ

USR notează că votul din plen vine după o zi tensionată în Comisia pentru învățământ.

Amendamentul USR fusese adoptat inițial în comisie, cu 14 voturi la 13.

„După acel rezultat, conducerea PSD a suspendat ședința. La reluarea lucrărilor, PSD a forțat un nou vot până când rezultatul inițial a fost întors”, transmite USR.

În plen, însă, amendamentul USR a fost din nou supus votului și a trecut. Proiectul va merge la Senat.

Admiterea în liceu, proiect controversat

Admiterea la liceu din 2027 a provocat, în numai câteva zile, una dintre cele mai puternice controverse recente din Educație. Un proiect publicat de Ministerul Educației pe 14 august permitea liceelor să organizeze propriul concurs pentru până la jumătate dintre locuri, după Evaluarea Națională.

Potrivit proiectului, nu toți copiii urmau să fie obligați să dea aceste examene. Participarea era opțională. Elevii care nu se înscriau sau care nu erau admiși prin concurs puteau participa la repartizarea computerizată pentru locurile rămase.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia