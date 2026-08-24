Camera Deputaților a eliminat examenul suplimentar la admiterea în liceu. Ce se schimbă pentru elevi

Potrivit unui comunicat al USR, amendamentul propus de formațiune prin care este eliminat examenul separat la admiterea în liceu a fost adoptat luni de plenul Camerei Deputaților, cu sprijinul parlamentarilor PNL.

„Am câștigat un vot important pentru elevi și familiile lor: examenul paralel de admitere la liceu a fost eliminat”, a spus deputata USR Corina Atanasiu.

Ea susține că elevii care se pregătesc pentru admiterea la liceu au nevoie să știe din timp, clar și fără echivoc, după ce reguli vor susține examenul. „Nu poți cere performanță de la copii, dar să le oferi incertitudine instituțională. Deciziile în educație trebuie să fie predictibile, argumentate și luate în interesul elevilor, nu împinse de la o zi la alta până când se obține votul dorit”, a mai spus Corina Atanasiu.

Tensiuni în Comisia pentru Învățământ

USR notează că votul din plen vine după o zi tensionată în Comisia pentru învățământ.

Amendamentul USR fusese adoptat inițial în comisie, cu 14 voturi la 13.

„După acel rezultat, conducerea PSD a suspendat ședința. La reluarea lucrărilor, PSD a forțat un nou vot până când rezultatul inițial a fost întors”, transmite USR.

În plen, însă, amendamentul USR a fost din nou supus votului și a trecut. Proiectul va merge la Senat.

Admiterea în liceu, proiect controversat

Admiterea la liceu din 2027 a provocat, în numai câteva zile, una dintre cele mai puternice controverse recente din Educație. Un proiect publicat de Ministerul Educației pe 14 august permitea liceelor să organizeze propriul concurs pentru până la jumătate dintre locuri, după Evaluarea Națională.

Potrivit proiectului, nu toți copiii urmau să fie obligați să dea aceste examene. Participarea era opțională. Elevii care nu se înscriau sau care nu erau admiși prin concurs puteau participa la repartizarea computerizată pentru locurile rămase.