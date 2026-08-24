Prima pagină » Politic » Dominic Fritz acuză PSD, PNL și UDMR după votul din Camera Deputaților: „A trecut legea ANI cu amendamentul anti-Timișoara”

Dominic Fritz acuză PSD, PNL și UDMR după votul din Camera Deputaților: „A trecut legea ANI cu amendamentul anti-Timișoara”

Președintele USR, Dominic Fritz, critică votul de luni din Camera Deputaților asupra legii ANI și acuză PSD, PNL și UDMR că au susținut amendamentul pe care îl numește „anti-Timișoara”. Fritz spune că USR a votat împotrivă și avertizează că legea trebuie să treacă miercuri și de Senat.
Dominic Fritz acuză PSD, PNL și UDMR după votul din Camera Deputaților: „A trecut legea ANI cu amendamentul anti-Timișoara”
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
24 aug. 2026, 18:51, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele USR Dominic Fritz a anunțat că „a trecut legea ANI cu amendamentul anti-Timișoara de Camera Deputaților”.

El spune că legea a fost votată de PSD, PNL și UDMR și precizează că USR a votat împotrivă.

„Pentru cei care votează încălcarea statului de drept de fricǎ să nu piardă bani din PNRR: sunt sigur că nu va accepta Comisia Europeană să premieze o astfel de monstruozitate abuzivă cu banii contribuabililor europeni. Cine vrea să salveze banii trebuie să voteze o lege curată”, a scris pe Facebook Dominic Fritz.

Legea va trebui votată și la Senat.

„Legea trebuie votată din nou după ce CCR a declarat amendamentul «anti-Mirabela» neconstituțional”, a spus Fritz.

Contestată la CCR

În ultimele sesiuni extraordinare, parlamentarii au adoptat Legea Integrității, după mai multe discuții și amendamente controversate. Actul normativ a fost contestat la CCR, iar Curtea a declarat neconstituțional unul dintre amendamente.

Este vorba despre amendamentul sesizat de Nicușor Dan, care ar fi introdus obligația ca persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți să își declare averea. Președintele a publicat însă declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, chiar înainte de a sesiza CCR.

Judecătorii Curții Constituționale au declarat neconstituțională sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți”, inclusă în amendamentul respectiv.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia