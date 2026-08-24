Dominic Fritz acuză PSD, PNL și UDMR după votul din Camera Deputaților: „A trecut legea ANI cu amendamentul anti-Timișoara”

Președintele USR Dominic Fritz a anunțat că „a trecut legea ANI cu amendamentul anti-Timișoara de Camera Deputaților”.

El spune că legea a fost votată de PSD, PNL și UDMR și precizează că USR a votat împotrivă.

„Pentru cei care votează încălcarea statului de drept de fricǎ să nu piardă bani din PNRR: sunt sigur că nu va accepta Comisia Europeană să premieze o astfel de monstruozitate abuzivă cu banii contribuabililor europeni. Cine vrea să salveze banii trebuie să voteze o lege curată”, a scris pe Facebook Dominic Fritz.

Legea va trebui votată și la Senat.

„Legea trebuie votată din nou după ce CCR a declarat amendamentul «anti-Mirabela» neconstituțional”, a spus Fritz.

Contestată la CCR

În ultimele sesiuni extraordinare, parlamentarii au adoptat Legea Integrității, după mai multe discuții și amendamente controversate. Actul normativ a fost contestat la CCR, iar Curtea a declarat neconstituțional unul dintre amendamente.

Este vorba despre amendamentul sesizat de Nicușor Dan, care ar fi introdus obligația ca persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți să își declare averea. Președintele a publicat însă declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, chiar înainte de a sesiza CCR.

Judecătorii Curții Constituționale au declarat neconstituțională sintagma „persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți”, inclusă în amendamentul respectiv.