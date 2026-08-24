Averile demnitarilor, publicate în „codul pragurilor”. Ce date va conține noua Fișă Publică

Declarațiile de avere ale demnitarilor nu vor mai fi publicate în integralitate, după verdictul CCR, care a declarat acest demers neconstituțional. Partidele nu s-au resemnat și au votat astăzi în Parlament introducerea unei Fișe Publice, care să conțină date despre declarația de avere, încadrate de ANI între niște praguri.