Averile demnitarilor, publicate în „codul pragurilor”. Ce date va conține noua Fișă Publică

Legea Integrității a trecut luni, 24 august, de plenul Camerei Deputaților, dar într-o nouă formă. Dacă până acum aleșii au vrut o lege care să pună în transparență averile demnitarilor, verdictul Curții Constituționale a întors din drum acest demers.
Parlamentarii USR au cerut, în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, introducerea unei Fișe Publice, care să fie constituită de către ANI și să conțină date relevante pentru public, fără a încălca decizia CCR privind datele cu caracter personal. Membrii partidelor din fosta Coaliție s-au alăturat demersului și au venit cu amendamente comune.
„Vreau să mulțumesc tuturor membrilor comisiei și grupurilor parlamentare care, implicate și într-un efort comun, a găsit o anumită formulă care se va găsi în amendamentele aprobate de comisie”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.
Documentul este va conține datele din declarațiile de avere depuse și verificate de ANI, dar fără a prezenta imobile deținute sau terenuri. De asemenea, și sumele vor fi eliminate din document, iar în locul acestora vor fi prezente niște praguri.
„Această fișă, de exemplu, nu va mai conține terenuri individualizate, ci va conține valoarea totală a imobilelor în praguri, valoarea totală a imobilelor în praguri, pentru că pe noi nu ne interesează ce bunuri efective au, ci ne interesează o diferență de la an la an, care trebuie să fie justificabilă de modalitatea în care ai avut veniturile”, susținea senatorul USR Alexandru Dimitriu, înainte de dezbaterea din Comisia Juridică.
Demnitarii vor fi obligați să-și depună declarația de avere, în formatul cunoscut și până acum, la Agenția Națională de Integritate, de la intrarea în vigoare a legii. Mai apoi, declarațiile de avere vor fi analizate și încadrate între niște praguri, care vor apărea în Fișa Publică. După, ele sunt trimise către verificare înapoi aleșilor.
Aceștia vor avea un termen de 30 de zile în care vor putea sesiza eventuale nereguli, după care Fișa Publică va intra în transparență, pe site-ul ANI.
„Este o lege modernă, este o lege care stabilește criterii și standarde de integritate adecvate contextului actual al statului de drept din România, lămurește, clarifică și întărește condiția de exercitare a funcției publice, dar astăzi vreau să semnalez în mod de particular o chestiune, faptul că s-a reușit salvarea unei forme de publicitate a declarațiilor de avere și interese, chestiune care corespunde atât așteptărilor din partea partenerilor noștri internațional, cât și așteptărilor legitime ale societății românești”, spune Radu Marinescu, fost ministru al Justiției.
De asemenea, deputații au decis eliminarea în întregime a amendamentului controversat inițiat de AUR și declarat neconstituțional de CCR, întrucât implica depunerea declarațiilor de avere a soților, soțiilor și ale persoanelor asimilate cu acestea.
„Coaliția Curcubeu a reușit să se activeze dintr-o dată și să-și revină în simțiri, astfel încât să voteze în consens politic, uman, constituțional și așa mai departe. Este evident pentru toată lumea că în continuare funcționează această coaliție PSD-PNL-USR-UDMR doar într-un anumit moment, doar într-un anumit interes comun”, a declarat Bogdan Velcescu, deputat AUR.
La votul final din plenul Camerei Deputaților, PSD și PNL au votat pentru, iar USR și partidele din opoziție au votat împotrivă. Dacă Legea Integrității va fi adoptată și de Senat, ea va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2027.