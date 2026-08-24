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Sorin Grindeanu acuză o alianță USR-AUR după votul pe Legea ANI: Arată un anumit trend

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat faptul că parlamentarii AUR și USR au votat împotriva Legii Agenției Naționale de Integritate, lege jalon PNRR, acuzând „un anumit trend de alianțe”. Acesta a mai declarat că a fost surprins de votul din plen, întrucât anumite amendamente au fost susținute de USR în comisiile parlamentare.
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Radu Mocanu
24 aug. 2026, 19:01, Politic
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Zero voturi „pentru” de la AUR și USR

„Au fost 49 de voturi de la AUR împotrivă, 34 de la USR, adică 0 voturi de la AUR pentru această lege, 0 voturi de la USR”, a declarat Grindeanu, după votul din plenul Camerei Deputaților. 

Liderul PSD a susținut că schimbarea poziției celor două formațiuni între votul din comisie și cel din plen ridică semne de întrebare și a apreciat că situația ar putea indica „un anumit trend de alianțe între AUR și USR”. 

„În comisie, la început a venit USR-ul cu un amendament legat de publicarea declarațiilor de avere, după care comisia în întregul său a adoptat un amendament cu votul tuturor pentru a avea această lege și acest amendament care dă posibilitatea publicării declarațiilor de avere. Pentru mine e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru, pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane și în plen s-a votat împotrivă. Dar asta arată probabil un anumit trend de alianțe între AUR și USR”, precizează liderul social-democrat. 

Legea merge la Senat pentru votul decizional

Acesta a mai spus că inițiativa a fost adoptată cu o largă majoritate în Camera Deputaților, mergând astfel cu aviz favorabil la Senat, care va fi camera decizională. 

„Mâine sau poimâine se va vota această lege, astfel încât să poată să meargă la promulgare, să poată să fie, așa cum am spus, publicată în Monitorul Oficial din România să îndeplinească acest jalon, un jalon în valoare de 770 de milioane de euro”, a mai declarat Grindeanu. 

„Am avut un soi de uimire în plen când am văzut că cei de la USR au făcut alianță cu AUR, dar nu le-a ajuns”, conchide președintele Camerei Deputaților. 

Contextul Legii ANI

Parlamentul s-a reunit luni pentru a vota mai multe legi din PNRR, printre care și Legea Agenției Naționale de Integritate

Legea a fost contestată la CCR, iar magistrații Curții au trimis-o în Parlament, după ce au declarat unul din amendamente neconstituțional. Este vorba despre amendamentul sesizat de Nicușor Dan, care ar fi obligat-o pe partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru, să își facă publică declarația de avere. 

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