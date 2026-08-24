Vot la limită pentru eliminarea admiterii paralele la liceu | Amendamentele USR trec cu 14-13

Amendamentele depuse de USR pentru eliminarea admiterii paralele la liceu au fost adoptate, luni, în Comisia de învățământ a Camerei Deputaților.

Anunțul a fost făcut de senatorul USR Ștefan Pălărie, care susține că propunerile au primit 14 voturi „pentru” și 13 „împotrivă”, cu sprijinul parlamentarilor PNL și AUR.

„Vă transmit că amendamentele au trecut”

Potrivit lui Pălărie, amendamentele urmăresc eliminarea examenului de admitere organizat separat de liceele care optează pentru această procedură.

„Chiar acum, live, din comisia de învățământ de la Camera Deputaților, vă transmit că amendamentele USR cu privire la admiterea paralelă la liceu au trecut!”, a scris senatorul pe Facebook.

„Acest examen paralel și stupid”

El a precizat că USR a depus amendamentele după ce PSD nu ar fi susținut introducerea pe ordinea de zi a proiectului partidului care prevedea abrogarea admiterii paralele.

„Adică amendamentul să eliminăm acest examen paralel și stupid”, a transmis Pălărie.

Senatorul USR a acuzat PSD că nu a urmărit, în realitate, eliminarea admiterii paralele, ci amânarea aplicării examenului.

„PSD nu a pus proiectul USR pe ordinea de zi. PSD nu voia de fapt abrogarea admiterii paralele! În final noi, USR, am depus amendamentele și ele au fost admise”, a afirmat Pălărie.

„Uite că ne aliniem spre bine!”

Potrivit acestuia, rezultatul votului a fost posibil cu sprijinul parlamentarilor PNL și AUR.

„Cu votul colegilor din PNL și din AUR. Am câștigat 14-13. Uite că în ultimul ceas pare să ne aliniem cu toții spre bine”, a scris senatorul.

Pălărie a mai susținut că PSD a reacționat prin suspendarea ședinței comisiei până marți.

„P.S. PSD s-a supărat. Au suspendat ședința până mâine”, a adăugat senatorul USR.

Adoptarea amendamentelor în comisie reprezintă un pas în procedura parlamentară.

Eliminarea efectivă a admiterii paralele depinde în continuare de parcurgerea etapelor legislative și de voturile din plen.