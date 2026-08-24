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Schimbare de strategie la Kiev. Zelenski cere Chinei să-și asume rolul de lider mondial: Trebuie să reacționeze

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a cerut Chinei să-și asume rolul de lider mondial. Trebuie să reacționeze, a spus Volodimir Zelenski referindu-se la amenințările rusești privind utilizarea armei nucleare. Poziția poate fi o schimbare de strategie deoarece Zelenski i-a invocat rar pe chinezi.
Schimbare de strategie la Kiev. Zelenski cere Chinei să-și asume rolul de lider mondial: Trebuie să reacționeze
Petru Mazilu
24 aug. 2026, 14:55, Politic
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Volodimir Zelenski s-a adresat Chinei în timpul mesajului prilejuit de Ziua Independenței Ucrainei, potrivit Nexta.

„Niciun dictator nu ar trebui să amenințe planeta cu vechile sale focoase nucleare”, a declarat Volodimir Zelensky în timp ce se referea la amenințările lansate de președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski: China trebuie să reacționeze

Președintele Ucrainei a îndemnat Beijingul să reacționeze ferm la amenințările Rusiei și să demonstreze că își asumă ambițiile de a fi unul dintre lideri mondiali nu doar din punct de vedere economic și tehnologic, ci și politic.

„Când cineva se îmbracă în uniformă de marinar și de pilot și, pronunțând greșit anumite cuvinte, vorbește despre un atac nuclear, China trebuie să reacționeze, trebuie să calmeze situația”, a adăugat Zelensky.

Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru ucraineni

Președintele Volodimir Zelenski s-a adresat Chinei în timp ce îi felicita pe ucraineni de Ziua Independenței Ucrainei. În discursul său, el a subliniat că, de-a lungul anilor de război, sărbătoarea a căpătat un nou sens, iar cea mai mare realizare a Ucrainei rămân oamenii săi.

„În toate planurile lui Putin referitoare la Ucraina, el a făcut o greșeală fundamentală. Inamicul a numărat resursele, depozitele și echipamentele noastre, dar a ignorat elementul cheie, oamenii. Principala realizare a independenței Ucrainei. Oamenii care alcătuiesc statul. Cei care își asumă responsabilitatea. Cei care nu vor Rusia aici și care luptă pentru pace și independență. Rușii ne considerau fratele mai mic, dar viața a demonstrat că noi suntem străini pentru ei”, a precizat Volodimir Zelenski.

Ziua Independenței este ziua națională a Ucrainei. Se sărbătorește anual pe 24 august și marchează adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991.

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