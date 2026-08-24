Nicușor Dan, de Ziua Independenței Ucrainei: România va continua să fie alături de Kiev

România va continua să susțină independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe platforma X și adresat inclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Mesajul șefului statului vine în contextul în care Ucraina marchează la 24 august Ziua Independenței, la 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică.

On the occasion of Ukraine’s Independence Day, Romania extends its warmest congratulations, along with wishes of peace, security, and prosperity.

Today, we honour the extraordinary courage and heroic resilience of the Ukrainian people in defence of our shared values and freedom.… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 24, 2026

Nicușor Dan: România va continua să fie alături de Ucraina

Președintele a transmis felicitări autorităților și cetățenilor ucraineni și a evocat rezistența acestora în fața războiului declanșat de Rusia.

„Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, România transmite cele mai calde felicitări, împreună cu urări de pace, securitate și prosperitate. Astăzi, onorăm curajul extraordinar și reziliența eroică a poporului ucrainean în apărarea valorilor noastre comune și a libertății”, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului a insistat asupra continuării sprijinului oferit de București, într-un moment în care evoluția războiului din țara vecină are implicații directe inclusiv asupra securității României și a întregului flanc estic al NATO.

„România va continua să fie alături de Ucraina, susținând cu fermitate independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Ucraina poate conta pe asistența noastră multidimensională”, a transmis președintele.

Bucureștiul susține aderarea Ucrainei la UE și reconstrucția țării

Nicușor Dan a inclus în mesaj și perspectiva perioadei de după încheierea conflictului, reafirmând angajamentul României pentru integrarea europeană și reconstrucția Ucrainei.

„România rămâne, de asemenea, pe deplin angajată în sprijinirea procesului de aderare a Ucrainei la UE și a reconstrucției sale post-conflict”, a precizat șeful statului.

Pentru România, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană are o relevanță aparte, cele două state având o frontieră comună de peste 600 de kilometri. Bucureștiul este, de asemenea, unul dintre susținătorii extinderii UE către statele din vecinătatea estică.

Nicușor Dan subliniază importanța NATO pentru securitatea regiunii

Președintele României a abordat și dimensiunea de securitate, susținând continuarea implicării Alianței Nord-Atlantice în relația cu Kievul.

„În același timp, implicarea continuă a NATO alături de Ucraina rămâne esențială pentru stabilitatea și securitatea pe termen lung a întregului spațiu euroatlantic”, a transmis Nicușor Dan.