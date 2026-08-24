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Alertă aeriană: Fragmente dintr-o dronă au fost găsite în curtea unei locuințe din Vrancea

O femeie din localitatea Ciușlea, comuna Garoafa, județul Vrancea, a găsit luni fragmente dintr-o dronă în propria curte. Anunțul a fost confirmat de autoritățile locale, în aceeași zi în care MApN a detectat semnale intermitente din zona Cahul.
Alertă aeriană: Fragmente dintr-o dronă au fost găsite în curtea unei locuințe din Vrancea
Sursa foto: Facebook/ MApN
Laura BuciuRadu Mocanu
24 aug. 2026, 15:20, Politic
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UPDATE: Anunțul MApN

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că elemente dintr-o dronă au fost identificate în curtea unei proprietăți din localitatea Ciușlea, județul Vrancea.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că drona nu avea încărcătură explozivă.

Ministerul precizează că, cel mai probabil, elementele provin de la drona care a pătruns în spațiul aerian național în dimineața zilei de 24 august, dinspre Republica Moldova.

UPDATE: Au fost identificate fragmente de dronă în Vrancea

Bucățile de dronă au fost observate de o femeie în propria curte. Informația a fost confirmată de primarul comunei Garoafa, Laurențiu Diaconu, care a precizat că martorii din zonă au relatat că au auzit o bubuitură puternică, potrivit publicației Monitorul de Vrancea

UPDATE: MApN, precizări privind drona din Galați: Nu au fost găsite fragmente sau urme de impact

Elicopterul IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române care survolează zona Târgu Bujor – Matca, județul Galați, nu a identificat până în prezent urme de impact și nu a descoperit fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul României, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit MApN, alerta aeriană instituită luni dimineață a încetat la ora 8.52, iar cele două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit și au aterizat la Baza 86 Aeriană de la Borcea.

Incidentul a fost semnalat luni dimineață, în jurul orei 6.00, când sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul.

Ulterior, unul dintre semnale a apărut în zona Târgu Bujor, județul Galați. Autoritățile au transmis populației un mesaj RO-Alert, iar pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT.

Elicopterul militar continuă verificările în zona Târgu Bujor – Matca, pentru a clarifica situația și pentru a stabili dacă există eventuale urme ale unui obiect care ar fi putut pătrunde în spațiul aerian național.

Până la acest moment, MApN precizează că nu au fost identificate fragmente, urme de impact sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul României.

UPDATE: Dronă din direcția Ucraina

Ministerul Apărării al Republicii Moldova transmite că sistemele de monitorizare a spațiului aerian au detectat pătrunderea în spațiul aerian național al Republicii Moldova o drona neidentificată din direcția Ucraina, cu traversarea frontierei de stat.

Drona a traversat spațiul aerian la ora 05.55, din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odesa spre orașul Vulcănești, UTAG Republica Moldova.

La ora 06:09, aceasta a fost fixată părăsind spațiul aerian național din direcția localității Pașcani raionul Cahul în România, proximitatea localității Vlădești, județul Galați.

Din acest motiv, spațiul aerian național din Rep. Moldova în zona Sud a fost restricționat pentru o perioada de 15 min, ulterior fiind redeschis.

„Survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației”, transmite Ministerul Apărării din Moldova.

Știre inițială:

Potrivit sursei citate, unul dintre semnalele detectate a apărut ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană de la Borcea, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis populației la ora 6.12.

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