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Sorin Grindeanu spune că e „foarte greu” ca Legea salarizării să fie adoptată: „Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este „foarte greu, dacă nu spre imposibil” ca Legea salarizării să mai fie aprobată până la finalul lunii august.
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Iulian Moşneagu
24 aug. 2026, 19:34, Politic
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Sorin Grindeanu a spus că Guvernul nu are în acest moment o formă agreată a noii Legi a salarizării.

„Înțeleg că încă nu există un punct de vedere comun între Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Ședința la care a participat și Florin Manole nu s-a încheiat cu o concluzie, astfel încât nu pot să vă spun astăzi, acum, la această oră, că avem o formă a acestei legi”, a declarat președintele PSD.

El a precizat că marți, de la ora 11:00, sunt programate noi discuții pe această temă.

„Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit”

Întrebat dacă noua Lege a salarizării ar putea fi adoptată abia de viitorul Guvern, Grindeanu a afirmat că România are nevoie de o astfel de lege, dar aceasta trebuie dezbătută cu partenerii sociali și construită pe criterii de echitate.

„România are nevoie de o lege a salarizării și nu e prima oară când spun acest lucru. Dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate, până la urmă, să fie echitabilă această lege”, a subliniat Grindeanu.

Grindeanu a spus că termenele pentru adoptarea și promulgarea legii sunt „aproape imposibil de îndeplinit”.

„Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poimâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi și în Senat, care să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și, dacă se trece și de acest lucru, să ajungă să fie promulgată. Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Legea salarizării trebuie adoptată până la finalul lunii august pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, de care depind aproximativ 770 de milioane de euro.

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