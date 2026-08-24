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Un fost ministru PSD spune că partidul său nu votează Legea Salarizării: Ratarea jalonului din PNRR aparține exclusiv autorilor proiectului

Ciprian Șerban, fost ministru PSD, spune că social-democrații nu vor vota Legea Salarizării. „Este cea mai slabă, nerealistă și discriminatorie propunere de până acum, concepută în batjocură și dispreț față de salariați”, a declarat acesta.
Un fost ministru PSD spune că partidul său nu votează Legea Salarizării: Ratarea jalonului din PNRR aparține exclusiv autorilor proiectului
Sursa foto: Ciprian Serban /Facebook
Coralia Frigea
24 aug. 2026, 16:41, Politic
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Ciprian Șerban, fost ministru PSD al Transporturilor, spune că partidul său nu va vota Legea Salarizării și dă vina pe guvernul Bolojan, din care și el a făcut parte, pentru ratarea jalonului din PNRR.

„PSD nu va vota o lege proastă, făcută în secret, fără consultarea reprezentanților angajaților și fără soluții economice reale pentru finanțarea unei grile echitabile- acest lucru a fost spus clar și rămâne valabil”, a transmis fostul ministru, într-o postare pe Facebook.

Social-democrații vorbesc acum despre ratarea jalonului din PNRR, cu o săptămână înainte de termenul-limită pentru finalizarea proiectelor și reformelor. Ciprian Șerban a mai spus că soluția ar fi un Guvern cu puteri depline, care să își asume această lege.

„Ratarea jalonului din PNRR aparține exclusiv autorilor proiectului, care continuă practica nocivă de a produce acte normative în laboratoare obscure, rupte de economie și de oamenii afectați”, a mai scris Ciprian Șerban.

Legea Salarizării corespunde unui jalon important din PNRR, iar dacă aceasta nu va fi adoptată, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Până acum, nu s-a găsit o majoritate care să susțină acest proiect, iar legea nu a fost pusă încă în transparență decizională.

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