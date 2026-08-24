Anchetă parlamentară pentru întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Senatul a votat pentru inițierea demersurilor

Legislativul demarează o anchetă parlamentară care îi vizează pe șeful executivului, Ilie Bolojan, și pe președinta CCR Simina Tănăsescu, după ce aceștia s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului.

Demersul a fost votat luni, 24 august, în plenul Senatului, iar 67 de senatori au fost de acord. Alți 41 s-au opus inițiativei.

Conform declarației Siminei Tănăsescu, discuțiile au durat aproximativ jumătate de oră.

„Cred, sau eu înțeleg, că o astfel de întâlnire poate ridica întrebări legitime. De asemenea, înțeleg că pot exista persoane care nu pun în prim-plan buna-credință și nu au în vedere situațiile reale legate de funcționarea unei instituții, și care nu pot porni de la premisa că, pentru buna funcționare a instituțiilor, contactele interinstituționale nu doar că pot fi utile, dar sunt și necesare”, preciza președinta CCR, într-un interviu acordat Cotidianul.

Șeful executivului și președinta CCR, față în față. Cum s-a ajuns aici

Amândoi au confirmat public întâlnirea, iar președinta CCR a declarat că întâlnirea a avut loc strict din motive administrative, întrucât Curții i-ar fi trebuit mai multe spații în care să-și desfășoare activitatea. Simina Tănăsescu a mai precizat că urmărea de mult timp un spațiu pe care Guvernul îl administra.

„Propunerea a aparținut domnului prim-ministru. Eu am întrebat dacă putem avea o întâlnire scurtă, rapidă, în ideea distribuirii spațiilor, iar propunerea privind locul a venit de la domnia sa. Nu am alte detalii, nu cunosc”, a mai spus președinta CCR.

De asemenea, și Ilie Bolojan a declarat public faptul că cei doi au discutat, spunând că „se încearcă să se facă din țânțar armăsar”.

„Când ocupi o funcție publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, companii, astfel încât să rezolvi problemele”, a explicat Ilie Bolojan.